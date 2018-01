Varga belengette: meghosszabbíthatják a kedvezményes lakásáfa idejét

Ha azonban a kormány úgy ítéli meg, hogy ezt a határidőt ki kell tolni, akkor az év második felében foglalkozik majd a kérdéssel

Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter kedden az M1 aktuális csatorna vendége volt, ahol az MTI beszámolója szerint a lakások értékesítésénél alkalmazott áfakulcsról is beszélt. Elmondása szerint az új lakások értékesítésénél alkalmazható 5 százalékos kedvezményes adókulcs 2019. december 31-ig marad érvényben, a jelenlegi törvényi szabályozás szerint.- húzta alá.Varga Mihály kifejtette, hogy az építőipar bővülésében fontos szerepet játszott a családi otthonteremtési kedvezmény (csok), amelyhez kapcsolódóan több mint 63 ezer igénylést fogadtak be a pénzintézetek. Az állam eddig 177 milliárd forint támogatást adott a gyermeket vállalóknak és az új lakást vásárlóknak, hogy lakáshoz tudjanak jutni - tette hozzá.A miniszter keddi sajtótájékoztatóján más fontos kijelentések is elhangzottak, erről itt írtunk:A miniszter nem most először beszélt a határidő kitolásának lehetőségéről, és az elmúlt napokban szintén elhangzott a kormány részéről . Tuzson Bence, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár nem zárta ki, hogy kedvező döntés születik az ügyben.