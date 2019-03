Varga Mihály kiállt az otthoni pálinkafőzés adómentességéért

A saját fogyasztásra történő otthoni pálinkafőzés adómentességének beépítése az irányelvbe fontos kérdés hazánk számára

Az uniós pénzügyminiszterek megvitatták a digitális szolgáltatások reklámadójáról szóló elnökségi javaslatot is, amely rövidtávú megoldásként lendületet adhat az OECD vonalán zajló szakmai párbeszédnek is. - tájékoztatott Varga Mihály. Mint mondta: hazánk a javaslattal kapcsolatos szakmai viták lefolytatását támogatja, ugyanakkor fontos elv, hogy a tagállamok digitális adóval azonos vagy hasonló adónem működtetésére vonatkozó szuveneritása ne sérüljön. Az Európai Bizottság tavaly márciusban mutatta be a digitális gazdaság adóztatásáról szóló javaslatcsomagját, tavaly decemberben pedig arról döntöttek, hogy az irányelv hatálya kizárólag online reklámokra szűkül.Az Európai Bizottság 2017-ben kezdte meg az úgynevezett horizontális jövedéki irányelv felülvizsgálatát - emlékeztetett Varga Mihály kiemelve, hogy bizottság többek között a jövedéki szállításokat ellenőrző elektronikus rendszer továbbfejlesztésére tett javaslatot.- jegyezte meg Varga Mihály. Ezt néhány tagállam elvi szinten ellenzi, mások - bizonyos korlátozások mellett, választható lehetőségként - elfogadhatónak tartják, míg több tagállam, köztük Magyarország határozottan igényli - tette hozzá.