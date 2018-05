Vargáék nagy dolgokra készülnek, már csak néhány hét és bejelentik

Először Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség új vezetője nyilatkozta azt a Reutersnek, hogy az új magyar kormány újfajta költségvetési gazdaságélénkítő intézkedéseket tervez a növekedés 4% felett tartása érdekében.

Ezt követően pedig a költségvetésért felelős Varga Mihály pénzügyminiszter mondta azt a Magyar Időknek, hogy felálló új kormány hamarosan több növekedésösztönző, a versenyképességet javító intézkedést mutat be.

Mikor és miből?

A KT május végén kapja meg a tervezetet a kormánytól.

Vagyis már ezekben a hetekben is tárgyalják a tervezetet a kormány illetékes minisztériumai.

A KT június elején készíti el véleményét a törvényjavaslatról.

Ezt követően a parlament június végén szavazhat a törvényről.

A héten két olyan kormányzati nyilatkozat is elhangzott, amelyek alapján azt mondhatjuk: a kormány gazdaságösztönző lépéseket tesz a költségvetésben rendelkezésre álló források terhére.Ezek után már "csak" három kérdést kell megválaszolni: mikor, miből és milyen lépéseket jelenthet be a negyedik Orbán-kormány.Logikusnak tűnik, hogy a belengetett új intézkedések nagy részét a jövő évi költségvetés beterjesztésekor ismertesse a kormány. Hivatalosan azonban semmilyen információt nem közölt a kormány arra vonatkozóan, hogy pontosan mi lesz a 2019-es költségvetés elfogadásának menetrendje. Annyit tudunk csak, hogy ezúttal is a korai költségvetés mellett döntöttek. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke adott korábban nyilatkozatot az mfor -nak, amiből következtethetünk a dátumokra. Ezek szerint:Emellett alig két hete jelent meg a legújabb konvergenciaprogram, amely új intézkedéseket nem tartalmazott, azonban a frissített makropályából fontos következtetéseket lehet levonni. Ennek lényege, hogy a kormány tartósan 4% feletti gazdasági növekedéssel számol a következő évekre, az előző konvergenciaprogramhoz képest javított előrejelzésén.

A magasabb növekedésből származó nagyobb mozgástér akár több száz milliárd forint is lehet, amit a kormány adócsökkentésre és kiadásnövelésre használhat fel.

Mire fog elmenni?

2019-ben konkrétan 0,3, 2020-ban 0,3, 2021-ben pedig 0,6 százalékponttal lehet magasabb a GDP növekedési üteme, mint eddig feltételezte. Közben viszont a kormányzati szektor egyenlegét változatlanul hagyta. Mindez azt jelenti, hogy, hanem új fiskális intézkedések fedezetéül. Ez pedig egybecseng a fent idézett két kormányzati nyilatkozattal.A kormány növekedésösztönző céljaiban lehet támasz a jegybank nagyívű terve , ami a hitelezés bővítését célozza.Korábban már írtunk arról , hogy mire lehet számítani az új kormánytól gazdaságpolitikai fronton, most mi a legvalószínűbb intézkedéseket emeljük ki, alapvetően három kategóriára bontva azokat: lakosságot, háztartásokat érintő lépések, infrastrukturális intézkedések és vállalatokat segítő lépések.A kormány két legyet is üthet egy csapásra a személyi jövedelamadó jelenlegi 15%-os kulcsának további csökkentésével. Igaz, hogy ez okozhatja az egyik legnagyobb bevételkiesést, azonban ezzel élénkítheti a háztartások fogyasztását (hiszen növekszik a rendelkezésre álló jövedelem), valamint mérsékelheti a versenyképességi hátrányt, ami a régiós adóék tekintetében kimutatható.Emellett azon sem lepődnénk meg, ha a kormány tovább növelné a családi adókedvezmény mértékét (jelenleg 2019-ig szól az emelés a kétgyermekesek után), vagy a korábban meghatározottnál nagyobb járulékcsökkentést hirdetne. A kiadási oldalt is érinthetik a konkrét családtámogató intézkedések.Biztosra vehető a minimálbér további emelése. Tekintettel arra, hogy a kormány véget akar vetni az olcsó munkaerő korszakának, várhatóan jövőre is erőteljes "kötelező" béremelést javasol a gazdasági szereplőknek.A kiadási oldalon már ismerjük a kormány jelentős infrastrukturális programjait (Modern Városok Programja főként), és a nagyvállalatokat támogató programjait, ezért más területen guríthat inkább nagyot.Ebben a tekintetben kézenfekvőnek tűnik, hogy a kormány valamilyen szinten előtérbe helyezi a kis- és középvállalkozások termelékenységének ügyét. A Magyar Nemzeti Bank szakértői már régóta sürgetik ennek a kérdésnek a hangsúlyos kezelését. Elég ha csak a Versenyképességi Jelentésükből felidézzük , hogy "a magyar tulajdonú vállalkozások többsége kkv, ezért termelékenységük növekedése a magyar gazdaság felzárkózását erősítené".

Ezek fényében érdemes figyelni az új adócsomag tartalmát is, amit jellemzően a költségvetéssel együtt terjeszt a parlament elé a kormány.

"A visegrádi térségben a teljes vállalati munkatermelékenység 25 ezer euro/fő körüli, ami csupán 35-40 százaléka a nyugat- és észak-európai országok teljes vállalati termelékenységének. Míg a nyugat- és észak európai országokban a kisvállalkozások termelékenysége eléri a nagyokénak a 60-80 százalékát, a közepes vállalkozások termelékenysége pedig megközelíti, vagy akár meg is haladja a nagyokét, addig a kelet-közép-európai országokban a középvállalkozások termelékenysége a nagyvállalatok 70-80, a kisvállalkozásoké a nagyok 60 százaléka körüli. A magyar munkatermelékenység a regionális átlagnak megfelelő, de a kis- és közepes vállalkozások termelékenysége némileg elmarad a régióstól. A regionális, majd a nyugati termelékenységi szinthez történő felzárkózás, a vállalati dualitás csökkentése nagyban támogatná a potenciális GDP emelését és a sikeres gazdasági felzárkózást" - érveltek a jegybanki szakértők. A jegybank javaslatairól átfogó képet ad még a Portfolio-n januárban megjelent írásuk . Itt konkrétan adóadminisztrációs könnyítések jöhetnek szóba, kutatás-fejlesztési kedvezmények, valamint beruházásösztönző intézkedések.

Orbán Viktor újraválasztott miniszterelnök (j2), Kovács Sándor fideszes képviselő (j), Fazekas Sándor ügyvezető földművelésügyi miniszter (háttal, k), Varga Mihály ügyvezető nemzetgazdasági miniszter (háttal, b), Révész Máriusz fideszes képviselő (b, takarásban) és Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető ügyvezető miniszter (szemben, b) az Országgyűlés plenáris ülése végén 2018. május 10-én. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd