Vigyázz az 5 milliós falusi áfa-visszatérítéssel! Csak jövő januártól lehetséges

Egyelőre nem teljesen világos, hogy a jövő évtől megnyíló áfa-visszatérítési lehetőségnek milyen dátumú áfás számla lehet az alapja, azaz az idén a második félévben teljesített és kiállított számlából is vissza lehet-e kapni 5 millióig az áfát, vagy csak a jövő január 1. után kiállított számlákból. Az is érdekes kérdés emellett, hogy a CSOK-tól függetlenül vásárolt/ felújított ingatlannál milyen dátumú áfás számlák esetén érvényes ez a visszatérítés az 5 milliós korlátig.

Ez azért érdekes, mert ugyanazon a 2486 településen lehetséges az 5 millióig terjedő áfa-visszatérítés és a falusi CSOK igénylése is, de utóbbi program már idén július 1-től elindul és ennek felét egyébként is kötelező felújításra fordítani, amit áfás számlákkal kell igazolni. Így tehát bár a felújítási kiadás áfa-tartalma már idén felmerülhet, de a visszatérítési lehetőség csak a következő egész adóévtől, azaz csak jövő évtől indul el.Gyopáros Alpár, a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa pénteken az MTI-nekA kormánybiztos szerint az új támogatás amellett, hogy segíti az építőipar további bővülését, hozzájárul a kistelepülések ingatlanállományának megújulásához és a falvak népességmegtartó erejének növeléséhez is. Hozzátette: a gazdaságvédelmi akcióterv segíti a Magyar falu programja céljainak megvalósulását is.

Villámsújtotta családi ház tetejének ideiglenes javításán dolgoznak önkéntesek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Csépán 2018. május 25-én. Barsan György és felesége házába az előző éjszakai viharban csapott be a villám, amelynek következtében a tető megemelkedett, a cserepek jelentős része lehullott, az ablakok kitörtek, az álmennyezett leszakadt, az elektromos vezetékek elégtek a falban. A helyi Szent Jakab katolikus plébánia közössége vállalta a ház helyreállítását, építőanyagra azonban várják a segítséget. A községben még két házba csapott villám a viharban. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Kitért arra: hasonló, a vidéket támogató program a júliustól igényelhető falusi csok, amely vissza nem térítendő támogatást nyújt vidéki használt lakás vagy ház vásárlásához, korszerűsítéséhez, valamint meglévő lakás vagy ház felújításához, bővítéséhez és korszerűsítéséhez 2486 településen. A falusi csok legmagasabb értéke 1 gyermeknél 600 ezer, 2 gyermeknél 2,6 millió, 3 gyermeknél pedig 10 millió forint.Ez újabb több millió forintos támogatást jelent a falvakban otthonteremtőknek - tette hozzá Gyopáros Alpár. A támogatás részleteit a következő hónapokban fogják kidolgozni.