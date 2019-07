Világhírűvé váltak a magyar csodafegyverek

Magyarországon az adócsökkentések ellenére folyamatosan nő az államkassza bevétele, e látszólagos ellentmondás egyik legfőbb magyarázata a gazdaság fehéredése, amelyet még az Európai Bizottság is kiemelt, amikor az úgyneveztt adórésről szóló tanulmányábanAz államtitkár szerint a feketegazdaság elleni eredményes küzdelem híre egyre távolabbi országokba is eljut. Az idén márfigyelmét is felkeltette a magyar online pénztárgép gazdaságfehérítő hatása. Aáprilisban tanulmányozták a rendszert, így nem kizárt, hogy hamarosan magyar szisztémájú pénztárgépekbe üthetik bevételeiket a görög boltosok is. Most pedig, egy teljesen más költségvetési szerkezettel bíró ország érdeklődik az online megoldásaink iránt - hangsúlyozta az államtitkár."Míg hazánkban a költségvetés állami bevételének 95 százalékát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal biztosítja az adók beszedésével, addig az ázsiai országban a költségvetés bevételek 80 százaléka nyersolaj exportból származik. Szaúd-Arábia az általános forgalmi adót is csak tavaly vezette be" - ismertette Izer Norbert.Suhail Abannmi, a szaúd-arábiai adóhivatal vezetője elmondta, hogy a cél nemcsak az, hogy a 2018-ban bevezetett áfát megfizessék az államkasszának a gazdasági élet szereplői, hanem az is, hogy a szaúdi hivatal is segítse az adózókat olyan digitális szolgáltatással, amely az adókötelezettségeik teljesítését a lehető legkönnyebbé teszik.Izer Norbert szerint a hazai eredmények meggyőzőek, hiszen Magyarországon az adórés - azaz a költségvetésből kieső áfabevétel - a 2012. évi 22 százalékról - 13 százalékra csökkent 2016-ra, és amilyen jól teljesítenek a magyar "gazdaságfehérítő csodafegyverek" (az online pénztárgép, a közúti ellenőrzés elektronikus rendszere, az ekáer illetve az online számla) jövőre akár 10 százaléknál is kevesebb lehet az adóelkerülés mértéke.A gazdaságfehéredés legutóbbi eredményeiről épp a héten megjelent elemzésünkben írtunk. Ebben arra mutattunk rá, hogy a legújabb gazdaságfehérítő intézkedés, az online számla rendszere eddig nagyon bevált, számításaink szerint 200-250 milliárd forint plusz bevételt termelhetett az államkasszának.