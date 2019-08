Akár nullába is vághatja a kamatokat a Fed

Az év végéig összesen 75 bázispontos kamatvágást várnak az elemzők, majd 2020-ban tovább folytatódhat a lazítás egészen addig, míg nyilvánvalóvá válik, hogy a Fed sikeresen elhárított egy komolyabb recessziót. A várakozás publikációjára kicsivel az után került sor, hogy a Goldman Sachs 20 bázisponttal csökkentette a GDP-növekedési előrejelzéseit és a Bank of America is bejelentette, hogy úgy vélik, a következő 12 hónapban megnövekedett a recesszió kockázata.A gyengülő gazdasági környezet miatt a Fed idén júliusban az irányadó kamatok 25 bázispontok csökkentése mellett döntött - 11 éve először került sor kamatvágásra az Egyesült Államokban."A lassuló növekedés és a kockázatok emelkedése miatt a Fed tovább vághatja a kamatokat" - mondta a CNBC-nek a UBS egy elemzője, Seth Carpenter, aki szerint 2020 végéig 1-1,25%-ra vágja majd a Fed az irányadó kamatokat.A Morgan Stanley elemzői szerint szeptemberben és októberben is vágni fog a Fed, 2020-ban pedig újabb négy kamatvágás lesz, amely után nulla közelébe esnek a kamatok. A Bank of America elemzői szerint is visszatérhetnek a nullás kamatok, ha a kereskedelmi háború elhúzódik.