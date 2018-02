Akkora álhírt leplezünk le a bérekről, hogy a fal adja a másikat

Miből adódik a tévedés?

Az egész régióban jelentősen nőnek a minimálbérek az elmúlt években, amiből valóban kiemelkedik a román növekedés. Az Eurostat friss adatai szerint 2018-ban 408 euróra nőtt a havi bruttó minimálbér Romániában az Eurostat adatai szerint, a 30%-os emelkedéssel pedig valóban tekintélyt parancsol, hiszen Magyarországon "mindössze" 8, Lengyelországban pedig 5%-kal növekedett a legkisebb bér (euróban számolva).

Sokan bemutatták az uniós statisztikai hivatal vásárlóerő-paritással korrigált bruttó béradatait is, ez alapján a 808 eurós román minimálbér már érdemben megelőzi a 743-as magyart (PPS-ben). A PPS-ben kifejezett bruttó minimálbér a tavalyi év második feléhez képest Romániában 200-as, nálunk mindössze 60-as emelkedést jelent.

Sőt, a románok leelőzték például a portugálokat is:

Ez az összehasonlítás azonban hibás és értelmetlen.

A bruttó bérek vásárlóerő-paritáson való összehasonlításnak a világon semmi értelme nincs a munkavállaló szempontjából, hiszen az adóterhek országonként eltérnek (és évről évre változhatnak is), és csak a nettót (az adózott jövedelmet) lehet elkölteni a boltban.

a munkavállaló szempontjából, hiszen az adóterhek országonként eltérnek (és évről évre változhatnak is), és csak a nettót (az adózott jövedelmet) lehet elkölteni a boltban. A nettó minimálbér Romániában a bruttónál sokkal kisebb mértékben nőtt 2018-ban. A bruttó emelés ugyanis csak azért óriási, mert az idei évtől a bérre rakódó munkáltatói járulékok (csaknem teljesen) megszűntek, és ezt a közterhet a munkavállalói járulékok vették át. Vagyis az emelés egy része egyszerűen a bruttó minimálbér adótartalmának emelkedését jelenti.

Lássuk a tényeket!

Az összevetéssel két probléma is van:Romániában tehát több mint 30%-kal nőtt a bruttó minimálbér 2018-ban, így elérte az 1900 lejt. Ez valóban óriási emelés a tavalyi 1450 lejes minimálbérhez képest. A baj csak az, hogy ebből a munkavállalók kevesebbet érezhettek, a levonások után 1160 lej üti a markukat a 2017 második felében látott 1065 után,(A növekedést egyébként a jövedelemadó csökkentése is támogatta.)

Vagyis a nettó minimálbér Romániában 250 euró, miközben Magyarországon a 300 eurót közelíti (egészen pontosan 296 euró), ami továbbra is azt mutatja, hogy hazánknak érdemi előnye van a dolgozó számára is releváns bér tekintetében.

A nettó minimálbér Románia esetében 78 ezer forintnak felel meg, miközben az idei évben a nettó magyar minimálbér 91 770 forint.

A béreket az eltérő árszínvonallal korrigálva azt láthatjuk, hogy a román minimálbérrel szemben minimális, 3-6 ezer forint, vagyis 10-20 euró előnyünk lehet. Szlovákiának pedig még nagyobb előnye van, hiába érte utol őket is bruttóban Románia.

Az, hogy a dolgozók szempontjából sokkal inkább a nettó bér (és annak növekedése) a fontos, mintsem a bruttó, nem csak román, hanem magyar példát is találhatunk a közelmúltból. 2012-ben 78 ezer forintról 93 ezerre nőtt a bruttó minimálbér, ami 20%-os növekedés, ám eközben a nettó 61 ezer forint maradt. A bruttó 20%-os emelésére azért volt szükség, mert megszüntették az adójóváírást és a szuperbruttót, és csak így lehetett elkerülni, hogy csökkenjen a minimálbér.

Tényleg akkora baj, hogy nem emelünk olyan gyorsan?

Romániában azonban valóban alacsonyabbak az árak, mint Magyarországon, ezért érdemes ezt figyelembe venni. Az ország új miniszterelnöke, Viorica Dancila a közelmúltban azt mondta, hogy a román minimálbér 2020-ra haladja meg a 300 eurót. Az pedig nagyon valószínű, hogy addig Magyarországon is tovább nő a minimálbér, úgyhogy még nem most fognak beérni bennünket a nettó minimálbérben. Az Eurostat elérhető adatai alapján azonban az is látható, hogy ennek megvan a böjtje. Amíg 2010-ben még csak a dolgozók 4,4%-a keresett kevesebbet Romániában, mint a minimálbér 105%-a, addig 2014-ben már 14,3%-ra nőtt a számuk. Magyarországon ez rendre 4,4, illetve 5,6%, Lengyelországban 9,9, illetve 11,5%, Szlovákiában pedig 4,7, illetve 2,3% volt. Ráadásul a román gazdaságot egyre többen látják túlhevültnek, vagyis egyáltalán nem biztos, hogy a nagy béremelkedés sokáig folytatódik. A gyors béremelésnek előnyei (bérfelzárkózás, fehéredés) és hátrányai (becsődölő cégek, kiszorulók/kiárazódók a munkaerőpiacról stb.) egyaránt lehetnek. Azt, hogy meddig előnyös a gyors minimálbér-emelés sok tényező befolyásolja, függ például a munkaerőpiaci állapotától (hiány vagy munkanélküliség), az alacsony képzettségűek termelékenységi szintjétől és (ahogy ebben az esetben is láthattuk) az adóváltozásoktól is. Ezek a kérdések azonban már túlmutatnak az írásunk keretein.