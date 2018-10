Alig hisznek a gazdasági vezetők a magyar versenyképességi lemaradás javulásában

A vállalati szektor, illetve az egész magyar gazdaság versenyképességének helyzete, javítási lehetőségei kiemelt témaként szerepeltek a csütörtöki Budapest Economic Forum konferenciánkon és a szakmai közönséggel meg is szavaztattunk több kérdést a témában. Ezek közül az egyik abból indult ki, hogy a magyar gazdaság versenyképessége sajnos a régiós országok között az egyik legrosszabb (a svájci IMD felmérése szerint csak a románok, bolgárok és szlovákok állnak mögöttünk) és azt firtattuk, hogy ez a relatív lemaradásunk bezárul-e, csökken-e, fennmarad-e, vagy esetleg tovább tágul-e 5 éves távon.A 68 szavazó résztvevő közül 29 arra voksolt, hogy ez a relatív lemaradásunk a régió élmezőnyétől fenn fog maradni, további 21 résztvevő pedig arra, hogy ez a lemaradásunk még fokozódni is fog. A két tábor együtt a szavazatot leadók 73%-át teszi ki. Túlnyomó többségben voltak tehát a pesszimisták abban a kérdésben, hogy a magyar versenyképesség relatív lemaradása tud-e változni, miközben a kormány 2030-ra Európa öt legversenyképesebb gazdaságába szeretné juttatni Magyarországot.

Egy másik kérdésünk a formálódó kormányzati versenyképességi csomagra, azon belül is arra vonatkozott, hogy a közönség vállalatvezetői fejjel gondolkodva mely területen látná a legnagyobb előrelépés szükségességét a versenyképesség javítása érdekében. A válaszok elég egyértelmű képet mutatnak: a szavazatot leadó 70 résztvevő több mint fele, 39 fő a szabályozás és a bürokrácia csökkentése lát nagy lehetőségeket, további 18 résztvevő arra szavazott, hogy a jobb alapképességű munkavállalók tudnának érdemben javítani a vállalati versenyképességen.

További négy makrogazdasági fókuszú kérdést is feltettünk az egész napos program során a résztvevőknek, amelyek a magyar, illetve a régiós gazdaságok előttünk álló éveire vonatkoztak. Egyrészt arra voltunk kíváncsiak, hogy a résztvevők szerint milyen pályát futhat be a magyar gazdaság 2020-ig és a válaszok többsége (26 darab) szerint mérsékelt lassulás várható 3% körülig, 11 fő a továbbra is 4%-os ütemű növekedés válaszra szavazott, míg 8 résztvevő a 2%-ig történő jelentős fékezésre.

A fentivel párhuzamosan egy másik kérdésünk régiós megközelítésben firtatta azt, hogy mikorra várható recesszió egyik, vagy több régiós országban és a választ adók közel kétharmada az 1-3 éven belüli idősávot jelölte meg.

Régiós kontextusban azt a kérdést is feltettük, hogy mivel most az uniós átlag mintegy 70%-án áll a régió gazdasági fejlettségben (egy főre jutó GDP-ben), 10 éves távon hol lesz ez az arány, azaz mennyire tud felzárkózni a térségünk. A válaszolók csaknem fele szerint kb. ugyanitt, 70% körül lesz a régió fejlettsége 10 éves távon is, azaz nem lesz felzárkózás. További közel 40%-uk szerint lesz azért némi, 5-10%-pontos felzárkózás egy évtized alatt.

Arra is rákérdeztünk, hogy a résztvevők szerint mi a legnagyobb kockázat a magyar gazdaság középtávú növekedési kilátásaira. A választ adók egyik harmada egy globális sokkhatást jelölt meg, mint potenciálisan a legnagyobb kockázat, míg egy másik harmada a magyar oktatási és egészségügyi helyzetet, azaz a humántőke minőségéből adódó kockázatokat látják a legjelentősebbnek.