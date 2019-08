Alig nőnek az árak Németországban - Begyújthatja a rakétákat az EKB

Az eurózóna legnagyobb gazdaságából tehát a vártnál alacsonyabb inflációs adat érkezett, ami nagy hatással lehet a teljes euróövezeti árindexre. Az Európai Központi Bank az alacsony infláció és a gyenge euróövezeti gazdasági teljesítmény miatt újabb monetáris élénkítést tervez, ami az elemzők szerint akár már szeptemberben meg is érkezhet. Az alacsony német inflációs adat újabb muníciót ad az EKB-nak, hogy lazítsa a monetáris politikát. Az EKB várhatóan komplex élénkítési csomagról dönt, amelybe beletartozhat a már egyébként is negatív tartományban lévő kamatok csökkentése és az eszközvásárlási program esetleges újraindítása is.