Áll a bál a Fehér Házban: Trump vizsgálatot követel a névtelen cikk miatt

Szerda este egy névtelen cikket jelentetett meg a New York Times, amely hatalmas vihart kavart. Annak írója ugyanis azt állította, hogy Donald Trumpnak dolgozik és több társával fogadalmat tettek, hogy meghiúsítják az amerikai elnök egyes törekvéseit.Trump szerint ezért az igazságügyi tárcának fel kellene derítenie azt, hogy ki a cikkíró és jelenleg hol tartózkodik. "Nem akarom, hogy jelen legyen a megbeszéléseinken" - tette hozzá Trump, utalva a "Kínát, Oroszországot, vagy Észak-Koreát érintő magas szinten tartott" egyeztetésekre.Arra a kérdésre, hogy vajon tervez-e jogi lépéseket a New York Times ellen, Trump azt válaszolta: még nem tudja, egyelőre vizsgálja a lehetőségeket. Az újságírók ezzel kapcsolatban megjegyezték, hogy nem titkosított információk kiszivárogtatása nem bűncselekmény, vagyis elég nehéz lenne jogalapot találni a vizsgálatra.Trump az észak-dakotai kampányrendezvény előtt az újságíróknak beszélt a Robert Mueller vezette különleges vizsgálóbizottság munkájáról is. Mint fogalmazott: a 2016-os elnökválasztási kampánya munkatársai és oroszok közötti esetleges összejátszást feltárni szándékozó vizsgálat "nemcsak rossz országunknak, hanem tisztességtelen a közelgő választásokkal szemben is". Ismételten boszorkányüldözésnek nevezte a vizsgálatot, amelyet szerinte már régen le kellett volna zárni.