Szakadnak az olasz hozamok a nagy alku hírére

Amint megírtuk: úgy tűnik, hogy szóban megszületett az egyezség az olasz kormány és az Európai Bizottság között a 2019-es olasz költségvetési tervről és ezzel remélhetőleg elkerülhetővé válik, hogy ma a Bizottság elindítsa a túlzott deficit eljárást az országgal szemben.Utóbbira nagyon törekedtek az olasz kormányt alkotó populista pártok és a vasárnap éjjeli ülésen hajlandónak mutatkoztak a fő választási ígéreteiknek számító alapjövedelem, illetve nyugdíjrendszer terén is visszalépni kicsit. Igaz még mindig nem világos, hogy pontosan mit is takar az új alku, és mennyiben engedtek az olaszok a brüsszeli költségvetési elvárásokhoz képest.Mindenesetre már önmagéban az, hogy közeleg az alku, az elmúlt napokban már jócskán süllyesztette az olasz államkötvény hozamokat, ma pedig ez további lendületet vett. A 2 éves kötvényhozam 11 bázisponttal 0,45%-ra, az 5 éves szintén 11 bázisponttal 1,87%-ra, a 10 éves 9 bázisponttal 2,85%-ra esett, és így a 10 éves olasz-német hozamkülönbség is 259 bázispontra esett.így olcsóbb lesz majd az új kibocsátások során az olasz állam adósságfinanszírozása.