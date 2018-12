Szép a magyar államadósság csökkenése, de elbújhat a nemzetközi mezőnyben

azt mondhatjuk, hogy bár a 2019-es rátacsökkenés már intenzívnek mondható, de még mindig jócskán elmarad számos ország várható teljesítményétől: Irak, Egyiptom, Kenya, Ghána, Szerbia, Horvátország és Litvánia mind 3%-6%-pont közötti rátavágást mutathatnak majd fel.

A befektetési bank a válságot követő évek feltörekvő piaci államháztartási kiigazítását és annak az államadósság rátákra gyakorolt hatásait vizsgálta 1 oldalas összefoglalójában, amelynek a végére az alábbi táblázatot is odatette. Amint látható, az általuk követett feltörekvő 29 országból a legnagyobb adósságráta csökkentést idén Gabon, Egyiptom és Litvánia tudja felmutatni, míg a legnagyobb ugrást (az árfolyamesés és a magas devizaadósság miatt) Angola, Nigéria és Zambia.Magyarország esetén idénre mindössze 0,3%-pontos rátacsökkentést valószínűsít a JPMorgan 73,3%-ra, igaz a legfrissebb tényadat szerint már a tavaly év végi ráta is 73,3% volt, az idén harmadik negyedév végi adat pedig 72,8%, majd jövőre ezt 2,1%-pontos további csökkenés követheti. Ha a JPMorgan által feltüntetett magyar adatok alapján a tendenciát vizsgáljuk, akkorArról, hogy tavaly és idén mi fogja vissza érdemben a magyar ráta esését (az EU-források késlekedő brüsszeli megérkezése), de mi fogja majd érdemben felgyorsítani (a bezúduló EU-pénzek), az MNB is írt minap és ezt az alábbi cikkben dolgoztuk fel:

Azt, hogy az idei harmadik negyedévre bekövetkezett adósságráta csökkenés mögött mi állt Magyarországon és mik a kilátások, alábbi minapi elemzésünkben mutattuk be: