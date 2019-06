Történelmi mélypontjukon az európai állampapírhozamok

Nem vagyunk olyan messze a mindent eldöntő, "kerül, amibe kerül" pillanathoz abban az értelemben, hogy akkor az EKB fő üzenete az volt, hogy mindent megtesz azért, hogy megakadályozzák a makrofeltételek romlását az év végére

Az EKB-elnök beszéde felgyorsította a tőke kötvényekbe áramlását, jóllehet a kereslet már így is erős volt, mivel a befektetők aggódnak a világgazdaság növekedés lassulása, a kereskedelmi háborúk hatása és az amerikai-iráni feszültségek éleződése miatt, így keresik a biztos befektetéseket.Az euróövezeti referenciának tartott tízéves német államkötvény hozama rekordalacsony szintre, hét bázisponttal mínusz 0,326 százalékra csökkent kedden.csakúgy mint az EU-tag, de az euróövezethez nem tartozó Svédországé.- mutatott rá Didier Borowski, az Amundi alap- és vagyonkezelő globális makroökonómiai kutatási részlegének vezetője. Borowski ezzel a fordulattal Mario Draghi klasszikussá vált mondatára utalt. Közel hét éve, 2012. július 26-án az euróválság csúcspontján az EKB-elnök kijelentette, hogy bármi áron megvédik a közös európai fizetőeszközt, és a pénzpiacok ezt elhitték neki, a befektetők megnyugodtak, a szárnyaló kötvényhozamok esni kezdtek.Luca Cazzulani, az UniCredit olasz bank kamatstratégája úgy fogalmazott, hogy Mario Dragh meglehetősen bátor volt. "Nemcsak hogy eddig nem említették ezeket az intézkedéseket, de ma valószínűleg először hallottuk közvetlenül Draghitól, hogy ezek az eszközök (kamatcsökkentés, eszközvásárlások) is számításba jönnek" - mondta.Cazzulani hozzátette, hogy globálisan is bonyolult a helyzet, az euróövezeti inflációs várakozások rendkívül alacsonyak, ráadásul a piacok merész lépéseket várnak az amerikai jegybank szerepét betöltő Fedtől. Ilyen körülmények között az EKB nem maradhat tétlen - vélte.Draghi előadása után az euró gyengülni kezdett, a dollárral szemben kétheti, a svájci frankkal szemben pedig másfél heti mélypontra esett árfolyama. A főbb európai tőzsdeindexek csökkenésről emelkedésre váltottak, és erős nyereségben zárták a kereskedést kedden.