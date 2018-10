Amerika újra megfenyegette Oroszországot - Léphetnek a NATO védelmében

Oroszországnak vissza kell térnie a szárazföldi állomásoztatású rövid és közepes hatótávolságú rakéták felszámolásáról 1987-ben megkötött szerződés előírásaihoz, máskülönben az Egyesült Államoknak is hasonlóan kell cselekednie az ország és a NATO védelmében - hangsúlyozta a tárcavezető.- fogalmazott.Mattis a NATO kétnapos védelmi miniszteri találkozója után tartott sajtótájékoztatóján azt is leszögezte, hogy felelősségre kell vonni Moszkvát, amiért az orosz katonai hírszerzés ügynökei megpróbálták feltörni a hágai Vegyifegyver-tilalmi Szervezet informatikai rendszerét.Bailey Hutchison, amerikai NATO-nagykövet kedden Brüsszelben azt mondta: az Egyesült Államok szükség esetén kész megsemmisíteni a vonatkozó nemzetközi szerződés előírásai ellenére kifejlesztett rövid és közepes hatótávolságú orosz rakétákat.Oroszországnak fel kell hagynia a 9M729 elnevezésű új rendszere kiépítésével, mivel az sérti a szárazföldi állomásoztatású rövid és közepes hatótávolságú rakéták felszámolásáról 1987-ben megkötött szerződést (INF) - hangsúlyozta sajtótájékoztatóján Hutchison.Hozzátette, hogy Washington bizonyítékokkal látja el szövetségeseit az orosz jogsértésekről, és bár elkötelezett a diplomáciai megoldás mellett, készen fog állni a tiltott, nukleáris robbanótöltetek célba juttatására is alkalmas rakéták megsemmisítésére.