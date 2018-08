Amerikát okolják a török emberek a válságért

Bőven lehetnek tehát geopolitikai megfontolások is az amerikai szankciós lépések mögött, hogy ezzel is az amerikai akarat érvényesüljön a hanyatlás előtt álló Törökországgal szemben.

Igen, a dollár lírával szembeni árfolyama átlépte az 5-ös szintet, ez igaz, de mi nem a dollárra szavaztunk, hanem az erős Törökországra

A cikk rámutat arra is, hogy az Amerika és Törökország közötti feszültségnek több síkja van és az csak az egyik ezek közül, hogy míg az Egyesült Államokban tartják fogva Erdogan két évvel ezelőtti puccskísérletének állítólagos kitervelőjét, addig most török letartóztatásban van egy amerikai hitszónok. A törökök ugyanis NATO-tagként is Oroszországtól terveznek beszerezni rakétavédelmi rendszert, illetve a szíriai, iráni helyzetet is eléggé eltérően látják.Nyilván arról is keveset tud az utca embere a cikk szerint, hogy, ami gyengíti a jegybank hiteles fellépését a 15 éves csúcsra vágtató infláció ellen. Erdogan ugyanis a kamatok ellenségének nevezte magát és a félelmek szerint nem engedi a jegybanknak a kamatemelést, ami nyugtatná a piaci kedélyeket és erősíthetné a lírát.- ezt egy török mobiltelefon árus nyilatkozta a hírügynökségnek a helyzetről. Ő helyesnek tartja azt, hogy az árfolyammozgást nem nagyítja fel a média, nem kelt pánikot. Szerinte elég csak körbenézni és látni a folyton nyüzsgő Isztambult, így egyáltalán nem úgy néz ki a helyzet, mintha válság lenne.

Egyszerűen elvesztették a hazai és külföldi szereplők a bizalmat a török gazdasági vezetésben és mivel mindent egyszemélyben Recep Tayyip Erdogan irányít az új elnöki rendszerben, így a bizalomépítést neki kellene elkezdenie

Nemcsak a külföldi "spekulánsok" gyengítik tehát a lírát, hanem maguk a török emberek is.

- lényegében ezt az üzenetet fogalmazta meg a kialakult helyzet kapcsán szintén a Reuters-nek nyilatkozva Seyfettin Gursel, a török Bahcesehir egyetem neves közgazdásza és professzora.A bizalomvesztést igyekezhetett Erdogan ellensúlyozni azzal, hogy május utánKözben a professzor jelzése arra utal, hogy éppen a török lakosság az, amely szintén elvesztette a bizalmát és nagy összegben vásárolva a dollárt és eurót, szintén a mélybe löki a lírát.