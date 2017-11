Aprópénzt vagy eurómilliárdokat küldenek haza a külföldön dolgozó magyarok?

A külföldön élő magyarok 663 millió eurót utaltak haza 2016-ban - látszólag ezzel az adattal pontot tett az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat a hazautalással kapcsolatos vita végére a napokban kiadott elemzésében.

Ez mindössze 206 milliárd forint, ami mesze elmarad az 1000 milliárd forint körüli korábbi becslésektől. A két adat között óriási a különbség, éppen ezért érdemes megvizsgálni, hogy miből adódik.Az Európai Unió statisztikai hivatala azokat az átutalásokat vette figyelembe, amelyek a "nem rezidens" és a "rezidens" háztartások között mozognak.magyarországi "rezidenseknek", vagyis azoknak, akik itthon laknak. A legtöbb pénzt Németországból és Nagy-Britanniából küldték tavaly.Magyarország azok közé tartozik, ahol az átutalások mérlege jelentősen pozitív. A mindössze 100 millió eurós kiutalást levonva 563 millió eurós (175 milliárd forint) többlet adódik, ennél csak öt ország produkál nagyobb aktívumot az Európai Unióban.

Lengyelországban 2,8 milliárd, Romániában 2,2 milliárd, Bulgáriában 860 millió, Litvániában pedig 666 millió euró az átutalások pozitív egyenlege.Ez abból adódik, hogy Lengyelországban kapta a legtöbb hazautalást (3 014 millió eurót), miközben alig folyik ki pénz az országból (192 millió euró), Nagy-Britanniába pedig hiába érkezik 2 454 millió euró, ha 7 086-ot visznek ki az országból, ez vaskos mínuszt hoz összességében.

De akkor honnan jön a 3 milliárd euró Magyarországon?!

A külföldi munkabérek ezt követően fokozatos emelkedést mutatnak, és 2013-ra már közel 3 milliárd eurót értek el. A bővülés főként 2010-et követően indult meg, és Németországot érintette a legnagyobb mértékben. Ebben annak is jelentős szerepe volt, hogy a Németországra vonatkozó, magyar munkavállalókat érintő utolsó korlátozások 2011 elején oldódtak fel

Akkor most mennyi is az annyi?

Keringenek olyan becslések is, amelyek 3 milliárd euró (1100 milliárd forint) körül hazautalásról beszélnek Magyarországon. Ez nem csoda, hiszen a Világbank adatai szerint valóban meghaladják ezt az összeget a hazautalások. A nemzetközi szervezet azonban a fizetési mérlegekből indul ki, ami nem feleltethető meg szó szerint a hazautalásoknak. Sokkal inkább arról van szó ebben az esetben, hogy. Nos, ez valóban meghaladta az 1000 milliárd forintot, ami a GDP több mint 3 százaléka volt 2016-ban. Ez a szám azonban tartalmazza az adóterhek mellett a megélhetési költségeiket, és a pénznek csak egy része az, amit valóban haza is utalnak.Csortos Orsolya és Kóczián Balázs, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szakértőinek egyik tanulmánya bemutatja , hogy az átmeneti külföldi munkavállalásból származó jövedelmek értéke a válság előtt mintegy 1,2-1,5 milliárd euró közelében alakult, majd 2009-ben érdemben visszaesett. Ebben jelentős szerepe lehetett annak, hogy a környező országokat is érintette a válság, az emelkedő munkanélküliség pedig feltehetően súlyosabban érintette a külföldi munkavállalókat.Ugyanakkor ebben az esetben érdemes megjegyezni, hogy Magyarországon a válságot követően a külföldi források beáramlása jóval nagyobb visszaesést mutatott, vagyis a külföldi munkabérek ennél kisebb mértékben csökkentek:- mutatnak rá az MNB szerzői.Nos, annyi biztos, hogy az Eurostat által közölt 663 millió eurót megkapták a magyar háztartások (nem rezidensektől), azonban annak a 3 milliárd eurónak a kérdése, amit az átmeneti külföldi munkavállalók vagy ingázók keresnek, ennél jóval nehezebb. A munkavállalói terheket, a megélhetési költségeket levonva, illetve kalkulálva azzal, hogy a rövid ideig külföldön dolgozók közül sokan válnak tartósan külföldön dolgozóvá, és ott gyarapíthatják megtakarításaikat, ennek az összegnek csak a töredékét utalhatják haza.