Átadták a Lámfalussy- és a Popovics-díjakat

Az MNB szakmai bizottságának javaslata alapján az Euro "atyjának" nevét viselő díjat idén Yves Mersch, az Európai Központi Bank (EKB) igazgatóságának tagja, a Banque Centrale du Luxembourg korábbi elnöke kapta. A francia becsületrend lovagja, a University of Luxembourg tiszteletbeli professzora olyan nemzetközi szervezetek kormányzási munkájában képviselte hazáját, mint az IMF, a Világbank-csoport, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) és az Európai Beruházási Bank (EIB), valamint a magánszektorban tevékenykedő vállalatokon belül a banki, biztosítási, telekommunikációs, és a műholdtechnológia területén. A luxemburgi pénzügyminiszter személyes képviselőjeként részt vállalt a Maastrichti Szerződés megalkotásában, és 1998-as megalakulása óta tagja az EKB Általános Tanácsának, valamint Ő az EKB Kormányzótanácsának is legrégebb óta hivatalban lévő tagja. 2015-től tagja a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) által alapított Központi Bankok Kormányzói Csoportjának.A Popovics-díjat Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára vehette át. Novák Katalin 2014 óta tölti be államtitkári pozícióját, ahol három gyermek édes-anyjaként elkötelezetten képviseli a magyar családok, a fiatalok és idősek ügyét. Munkásságáért számos elismerésben részesült: 2018-ban a Nagycsaládosok Országos Egyesületének legmagasabb elismerésével, a NOE-díjjal, valamint a családok érdekében végzett munkásságáért a Magyar Család-és Nővédelmi Tudományos Társaság Pro Familie Hungariae díjával tüntették ki. 2017-ben a Magyar Bölcsődék Egyesülete Akócsi Ágnes díjban részesítette. 2016-ban “Luchador por la Familia" ("Családokért küzdők") díjat kapott Katalóniában és "Familia et Veritas" ("Család és Igazság") díjat Georgiában. 2014-ben a francia Képviselőház emlékplakettetjét, 2017-ben a Francia Nemzetgyűlés emlékérmét kapta, a Francia Köztársaság Becsületrendje lovagi fokozatával tüntették ki. Az MNB a díjjal a gyermekvállalás ösztönzését szolgáló kormányzati intézkedések megalkotásáért végzett áldozatos munkáját ismeri el.A díjátadó gálaestet a mai napon az immáron hatodik alkalommal megrendezett Lámfalussy Lectures szakmai konferencia követi, aminek idei központi témája a következő évtizedben várható európai és ázsiai felzárkózás. A fennálló kulturális és fejlettségbeli különbségek ellenére a felzárkózási stratégiák között számos hasonlóság is felfedezhető, a konferencia pedig jó alkalmat teremt arra, hogy a meghívott szakértők megvitassák ezeket. A több jegybankelnök részvételével zajló konferencia egyik célja, hogy feltérképezze a lehetőségeket a tartósan fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtésére nyugaton és keleten egyaránt.