Átalakítja eszköztárát és felkészült a normalizációra az MNB!

A Monetáris Tanács felkészült a monetáris politika fokozatos és óvatos normalizációjára, amelynek megkezdése az inflációs kilátások függvénye. Az inflációs cél fenntartható elérése továbbra is 2019 közepétől várható, aminek biztosítása érdekében a Monetáris Tanács megítélése szerint az alapkamat jelenlegi szintjének és a laza monetáris kondíciók fenntartása szükséges.

Hamarosan az MNB ismerteti a döntések okait és részleteit, addig is csak egy rövid értékelésre vállalkozunk:



A ma megjelent információk nem jelentenek azonnali szigorítást a monetáris politikában. Ugyanakkor a két utoljára bevezetett lazító eszköz (mirs és jelzáloglevél-vásárlás) megszüntetése már jelzi, hogy az MNB nem kíván akkora erővel a hozamgörbére "feküdni", mint eddig. Annyiban a döntés meglepetés, hogy (bár lehetett arra számítani, hogy a jegybank utalást tesz az eszközök jövőbeli sorsára), a megszüntetés határozott bejelentésére többnyire nem számítottak az elemzők.



Ugyanakkor az MNB-nek lehetősége természetesen továbbra is lesz a lazításra, hiszen az új NHP bevezetésével, illetve a likviditást szabályozó swap-állomány alakításával a hozamokra hatni tud.



Hogy annyira nem rohan fejjel a falnak az MNB, az is mutatja, hogy a laza monetáris kondíciók fenntartása érdekében a kamatokon nem változtatott, a 2018 negyedik negyedévére megcélzott átlagos kiszorítandó likviditás nagyságát pedig változatlan mértékben, legalább 400-600 milliárd forintban határozta meg.



A három hónapos (valójában már régen nem irányadó) betét megszüntetésével látványosan megváltozik a kamatdöntések formája. Nem lesz egyetlen bejelentett kamatszint, hanem az egynapos jegybanki betéti és hitel kamatlábak által képzett kamatfolyosó változtatása jelenti majd a fő monetáris politikai üzenetet. Pontosabban a bejelentés szerint a kötelező tartalék és preferenciális betét után fizetett kamat lesz az irányadó, de az nem világos, hogy ez valóban irányadó lesz-e. A banki árazást várhatóan csak akkor fogja ez a kamat befolyásolni, ha az NHP által teremtett likviditás olyan mértékű lesz, hogy a preferenciális betétben jelentős sterilizációs állomány képződik.



Feltehető, hogy a normalizálódás során ez az irányadó ráta előbb-utóbb visszatér a kamatfolyó közepére.



A kamatfolyosó a két oldal párhuzamos mozgatásával eltolódhat, de akár szűkülhet vagy szélesedhet is, a bankközi kamatok pedig a folyosó két széle között mozognak majd, ahogy eddig is. Hogy melyik széléhez lesznek közelebb, az a bankrendszer pillanatnyi likviditási állapotától függ majd, amit persze a jegybank szintén alakíthat, például a swap-állományának változtatásán keresztül.



A mai bejelentés érdekes fejleménye, hogy a normalizálódás útján a jegybank bevezetett egy klasszikus nem-konvencionális, "funding for lending" típusú eszközt, ami arra utal, hogy a jegybank tartósan berendezkedik a vállalati hitelezés aktív befolyásolására. A cél vélhetően az, hogy a normalizálódás során emelkedő kamatkörnyezetben a kkv-k kamatkockázata (vagy sokkja) kisebb legyen.