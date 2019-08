Átalakítják a közlekedés szabályait Németországban: itt vannak a tervek

A reform célja, hogy a közúti közlekedés biztonságosabb, igazságosabb és még inkább "klímabarát" legyen - emelte ki Andreas Scheuer szövetségi közlekedési miniszter. A tárca egy sor szigorítást is javasol. A járdára, kerékpárútra parkoló és a második sorban - a szabályosan leállított járművek mellett, úttesten - várakozó autósok például az eddigi 15 eurós (4875 forint) bírság helyett 100 euróig terjedő büntetésre számíthatnak.Az autópályákon baleseti helyszínre tartó rohamkocsiknak nyitott, úgynevezett mentősávban közlekedő autósokat még nagyobb, 200-230 eurós pénzbüntetéssel sújtják, és egy hónapra bevonják a jogosítványukat, amelyet két büntetőponttal együtt kapnak vissza.Az újítások legnagyobb része a kerékpáros közlekedés biztonságának erősítését szolgálja. Az előzésről szóló szabályok közül például törlik a "megfelelő oldaltávolság" meghatározást, amelynek helyére az kerül, hogy lakott területen legkevesebb 1,5 méter, lakott területen kívül pedig legkevesebb 2 méter előzési oldaltávolságot kell tartani a kerékpárosokat kikerülő gépjárművekkel.Ugyancsak a kerékpárosokat védi, hogy 3,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépjárművel csak "lépésben", legfeljebb óránkénti 7-11 kilométer közötti sebességgel szabad jobbra kanyarodni. A szabály megszegése 70 eurós pénzbüntetéssel és egy büntetőponttal jár. A minisztérium azért kezdeményezi ezt a szigorítást, mert a halálos vagy súlyos kerékpáros balesetek nagy részét jobbra kanyarodó tehergépjárművek okozzák.A javaslat szerint a helyi hatóságok kijelölhetnek úgynevezett kerékpáros övezeteket is, amelyekbe csak kerékpárral vagy elektromos meghajtású kisjárművekkel lehet behajtani, és legfeljebb óránkénti 30 kilométeres sebességgel szabad közlekedni.A reform révén számos új KRESZ-tábla is megjelenhet a német utakon, például a kerékpárosok és motorkerékpárosok megelőzésének tilalmát jelző tábla és a gyorsforgalmi kerékpárutat jelző tábla.A klímabarát közlekedést ösztönző javaslatok közé tartozik, hogy az elektromos meghajtású járművek mellett azok a személygépkocsik és oldalkocsis motorkerékpárok is szabadon használhatják a buszsávokat, amelyekkel legkevesebb három személy utazik, és külön parkolóhelyeket jelölhetnek ki a közösségi autómegosztó rendszerekben üzemeltetett gépkocsik számára.A reformcsomag tárcaközi egyeztetése hétfőn kezdődik. A minisztériumok után a tartományi kormányok és az érintett társadalmi szervezetek véleményezhetik a terveket. A KRESZ-rendelet módosításához a tartományoknak is hozzá kell járulniuk, az ügyben a törvényhozás tartományi kormányokat összefogó kamarája (Bundesrat) dönt majd. A közlekedési tárca szándéka szerint az új szabályok egy részét még az idén bevezetik.