Atomrakétákat telepítettek az oroszok Lengyelország mellett

Dalia Grybauskaite litván elnök hétfőn Vilniusban újságíróknak azt állította, hogy a telepítést ezúttal végleges

Samanov nem árulta el, hogy hány rakéta és milyen időre szóló telepítéséről van szó. Moszkva korábban 2016-ban is küldött ilyen eszközöket az egyaránt NATO-tag Lengyelország és Litvánia közé beékelődő orosz területre, de csak egy hadgyakorlat alkalmából.Arról, hogy Kalinyingrád megyében kiépült a rakéták állomásáztatásának infrastruktúrája, a múlt héten tett bejelentést Anatoli Gorogyeckij, a 152. orosz rakétadandár parancsnoka.Samanov a rakétatelepítést a NATO katonai infrastruktúrájának az orosz határok közelében történt megerősítésével indokolta, rámutatva, hogy ezek az objektumok automatikusan felkerülnek a megsemmisítendő célpontok listájára. Kalinyingrád megyébe az orosz katonai vezetés emellett Sz-400-as légvédelmi rakétarendszereket, valamint Bal és Basztyion típusú partvédelmi rakétákat telepített.Az Iszkanderek kalinyingrádi állomásoztatásnak lehetőségét először 2008-ban vetette fel Dmitrij Medvegyev akkori orosz elnök, az amerikai rakétavédelmi rendszer tervezett lengyelországi telepítésére hivatkozva. Az eredetileg tervezett GBI rakéták helyett azonban az Egyesült Államok a sokkal hatékonyabb, hadihajókon rendszeresített SM-3-as rakétákkal felszerelt Aegis rendszereket telepítette lengyel földre. Moszkva azt állítja, hogy a kilövőállások manőverező repülőgépek indítására is alkalmasak, ilyen módon pedig agresszív célokra is felhasználhatók.