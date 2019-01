Egyre több luxusautót vásárolnak a gazdag magyarok

A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) 20 márkát sorol a prémium szegmensbe, amelyek 72,5 százalékát három márka - a Mercedes, a BMW és az Audi - uralja, felváltva osztozkodva az első helyeken. A BMW tavaly bejelentett több mint egymillió eurós beruházását követően (ha majd megépül) mind a három márka rendelkezni fog magyarországi gyártóhellyel, ami támogatást jelent az értékesítésben is. A vezető márkák mögé felzárkózik még a Volvo, a Lexus, mellettük évi 150-200 körüli darabszámot tud elérni Magyarországon az Infinity, a Jaguar és a Porsche.Hesz Tamás, az MGE elnökségi tagja, a Mercedes-Benz Hungária Kft. értékesítési és marketing igazgatója kifejtette: a városi szabadidőautók (SUV) térnyerése jellemző a prémium szegmensben is. A márkák újabb és újabb modellekkel igyekeznek megfelelni az ügyféligényeknek, így a SUV kategóriában 2019-ben a 2018 évihez hasonló, 30 százalék feletti bővülés valószínűsíthető.Nagyobb teret nyernek a jövőben az elektromos és a plug-in hibrid modellek is a szakértő szerint. Hesz Tamás úgy véli, a teljesen elektromos modellek a távolabbi jövőt képviselik, mivel a hatótáv korlátai miatta vásárlóknak kompromisszumot kell kötniük. Rövid és középtávon inkább a plug-in hibridek jelentik a megoldást - de az értékesítés túlnyomó hányada még mindig benzin és dízel meghajtású jármű.Az elmúlt két évben némileg csökkenek a dízel eladások - erre az Audi magyarországi vezetője hívta fel a figyelmet, megjegyezve, hogy ez sajnálatosan éppen akkor következik be, amikor a tiszta, EU6 normájú dízelmotorok megérkeztek a piacra. (Ez bizonyára nem független a Volkswagen-csoport nagy dízelcsalásától, illetve más gyártók trükközéseitől, melyek után több nyugat-európai város egyes dízelmotorok kiszorításáról hozott döntést.) A gyártó elsősorban a nagyobb SUV kategóriákban látja létjogosultságát a dízelmotoroknak, mivel ott a benzinmotorok lényegesen magasabb fogyasztással és szén-dioxid-kibocsátással rendelkeznek.A trendek között említette az MGE szakértője, hogy a magánszemélyek vásárlásai során visszatért a finanszírozásba vetett hit, egyre nagyobb arányban vásároltak tavaly ilyen konstrukcióval autót. Ez a trend várhatóan 2019-ben is változatlan marad - jelezte.ami a cég tájékoztatása szerint 25 százalékos bővülés volt. Ennél a márkánál is az SUV kategória eladásai bővültek a legjobban, 46 százalékkal. A Mercedes-Benz Hungária Kft. személyautó üzletága 2019-re is kétszámjegyű növekedést tűzött ki maga elé. Hozzátette: a márka növelni akarja jelenlétét az elektromos és plug-in hibrid járművek piacán, az idén érkezik egy új, teljesen elektromos modellje.A prémium kategória második helyezettje,Magyarországon, 16,3 százalékkal bővülve az előző évhez képest. Massimiliano di Silvestre, a BMW Group Magyarország ügyvezetője sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy a márka minden kategóriában növekedni tudott. Kiemelkedő volt viszont az SUV kategóriába sorolható X modellek eladása, 42 százalékkal 1411 darabra bővült. A Magyarországon eladott összkerékmeghajtásos járművek 64 százaléka BMW volt tavaly - jelezte. A BMW az idén veti be újdonságát, az ultraluxus hétüléses X7 modellt, és plug-in hibrid újdonságokat is hoz. A BMW 160 elektromos és plug-in hibrid személyautót adott el tavaly, elektromos járműveivel a legnépszerűbb márka ebben a szegmensben Magyarországon.Magyarországon, az eladások 19 százalékkal mérséklődtek, amit a Porsche Hungariához tartozó márka igazgatója, Mátrabérci Sándor a gépkocsimotorok károsanyag-kibocsátásának meghatározására bevezetett új teszteljárásra (WLTP) átállás előre látható hatásának tulajdonít. Az idén viszont nagy előrelépést hozhat, hogy 2018-ban szinte teljesen megújult az Audi modellpaletta felső szegmense. A Győrben készülő népszerű modelltől, az új Q3 is sokat várnak.Az Audi értékesítésében szintén jelentős, 32 százalékos részarányt tettek ki tavaly az SUV-ok, az előző évi 28 százalékos arány után. Az elektromobilitási versenybe a márka 2019-ben száll be több új modellel, és ettől kezdve minden évben egy-egy újabb kategóriában jelenik meg tisztán elektromos változattal.