Fulladozik a magyar gazdaság motorja?

Április végén pedig egyik napról a másikra több mint kétezer kölcsönzött munkaerőtől váltak meg az autóipari, gépipari beszállítók

A napilap László Zoltántól, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökétől tudta meg, hogy egy nyugat-dunántúli és egy dél-dunántúli járműipari üzemben is, egy harmadikban pedig most tervezik bevezetni. Számos jármű- és fémipari cégnél létszámstop van, a megüresedett helyeket nem töltik fel, a lejáró határozott idejű szerződéseket nem hosszabbítják meg.- fejtette ki a lapnak a termelési válság kapcsán.A hazai járműgyártás, a fém- és gépipar aktuális gondjait jelzi, hogy egyre több cég áll át az eddigi három műszakról kettőre, sok helyen megszüntették a hétvégi munkavégzést. A szakszervezeti vezető példaként említette továbbá, hogy egy észak-magyarországi gumigyárban feleannyi abroncsot gyártanak le most, mint négy hónappal ezelőtt.A Vasas alelnöke arról is beszélt, hogy mindeközben egyre több külföldi - ukrán, szerb, mongol - vendégmunkás jelenik meg a gyárakban. Ennek következménye a magyar bérekre lefelé ható nyomás, a vezető szerint az is előfordul, hogy a magyar kölcsönzött dolgozókat elbocsátják, a külföldi vendégmunkásokat viszont megtartják.