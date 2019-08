Rövidítik a munkaidőt egy német autóipari beszállítónál

A bajorországi Erlangenben működő üzemben szeptemberben vezetik be a rövidített munkaidőt. Az intézkedés a főként a vállalatcsoport saját termékeinek gyártására szolgáló különleges gépeket előállító részleget érinti, a területen 400 embert foglalkoztatnak.A Handelsblatt beszámolója szerint a társaságnál hangsúlyozták, hogy egyedi esetről van szó, és a rövidített munkaidő csak végső esetben lehet megoldás, amikor már minden egyéb lehetőséget - például a szabadságolást - kimerítettek.A gyárat Magyarországon is üzemeltető csoport a Handelsblatt szerint valamennyi autóipari beszállítóval együtt "nyomás alatt" áll. A cég vezetése a globális autóipari termelés visszaesésével számol, és júliusban lefelé módosította a bevétel és a nyereség idei alakulására adott előrejelzését. A lap kiemelte, hogy a Schaefflert különösen erősen érinti az autóipar átalakulása, mert finommechanikai specialistaként többnyire a belső égésű motorral működő járművekhez gyárt alkatrészeket.Az idei első fél évben 7,226 milliárd euró (2350 milliárd forint) bevételt ért el, ami 0,8 százalékos csökkenés az egy évvel korábbihoz képest. Az adó- és kamatfizetés előtti eredmény (EBIT) 483 millió euró volt, az egy évvel korábbi 773 millió euró után.Németországban bizonyos munkajogi szabályok betartásával bármely vállalkozás csökkentheti az alkalmazottak munkaidejét válság idején, hogy elkerülje az elbocsátásokat. A munkaidővel együtt a dolgozók fizetése is csökken, a veszteség egy részét az állam kiegyenlíti, legfeljebb 12 hónapon keresztül.