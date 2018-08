Az áremelkedés nyírja ki a magyar bérrobbanást

Júniusban 10%-kal nőttek a bruttó bérek a versenyszférában, ami beleillik az elmúlt hónapok trendjébe. A bérek tehát továbbra is érdemben emelkednek, az azonban már látszik, hogy tavalyhoz képes azért lassabb az ütem.

Ez részben azzal is magyarázható, hogy idén kisebb a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, mint tavaly. A kereseteket azonban nem csak ez, hanem az egyre fokozódó munkaerőhiány is hajtja felfelé, így összességében még érdemi emelkedést láthatunk.A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű bruttó keresete (a vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a nonprofit szervezeteknél) 329 600 forint, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 341 700 forint volt. Nemzetgazdasági szinten az átlagos nettó kereset családi kedvezmény nélkül 219 200 forint volt, a kedvezményt is figyelembe véve pedig 227 700 forintra becsülhető.A nemzetgazdaságban a bruttó bérek 11,2%-os növekedéséről számolt be a KSH, a kedvező képet azonban kezdi "elrontani" az infláció. A fogyasztói árindex ugyanis ebben a hónapban már 3% feletti emelkedést mutatott - öt éves csúcsra ugrott -, így a reálkeresetek 7,9%-kal emelkedtek.

Az év első hónapjaiban még 10% felett nőttek a reálkeresetek, miután az infláció a jelenleginél alacsonyabb volt és a bruttó bérek is gyorsabb nőttek, mint most.Miután a következő hónapokban is 3% körüli infláció várható (júliusban 3,4% volt), így várhatóan nem tér vissza a reálkeresetek kétszámjegyű növekedése.