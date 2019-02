Az egyik Fed-döntéshozó már kamatot vágna - Szerinte "túl messzire mentek"

A decemberi kamatdöntő ülésen úgy éreztem, hogy túl messzire mentünk. Rosszul is reagáltak rá a piacok. Szerintem a piaci szereplők elkezdtek attól tartani, hogy túl héják vagyunk, aminek recesszió lehet a vége.

A Fed döntéshozó testületének (FOMC) szavazó tagja a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy meglátása szerint már túl magas az irányadó kamat, azt ugyanakkor beismerte, hogy ezzel a nézetével egyelőre kisebbségben van a jegybankárok között.- fogalmazott Bullard arra utalva, hogy indokolatlannak érezte a tavaly decemberi 25 bázispontos kamatemelést.Állítása szerint ő maga megpróbálta meggyőzni kollégáit, hogy ne szigorítsanak tovább, ez azonban nem sikerült. Úgy véli, hogy a decemberi tőzsdei zuhanás következtében azonban néhány Fed-döntéshozó elbizonytalanodott és látványosan óvatosabbá vált. [Ez egyébként megfigyelhető volt Jerome Powell kommunikációs fordulatában is: míg a decemberi kamatdöntő ülést követő sajtótájékoztatóján még arról beszélt, hogy nem osztja a piaci aggodalmakat , a decemberi tőzsdei zuhanás után januárban egyből óvatosabb hangnemet ütött meg.]Bullardot igazolja a januári kamatdöntő ülésről tegnap megjelent jegyzőkönyv is : ebben több jegybankár is a fokozott óvatosság mellett foglalt állást, hangsúlyozva, hogy csak akkor kell tovább emelni a kamatokat, ha az infláció magasabb, mint az előrejelzésük. A dokumentum szerint emellett a legtöbb döntéshozó meg akarja állítani a Fed mérlegének további csökkentését az idei évben, vagyis rövidesen befejeződhet (vagy legalábbis szünetelhet) a Fed 2008-at követően az eszközvásárlási programok keretében felhizlalt mérlegének leépítése. Bullard az interjúban elmondta, hogy várhatóan a következő hónapokban hozzák nyilvánosságra a mérlegleépítési program jövőjével kapcsolatos tervet.Az amerikai jegybank 2017 év végén kezdett hozzá a 4500 milliárd dollár közelébe felhízott mérleg leépítéséhez (ebből valamivel több mint 4200 milliárd volt az úgynevezett SOMA-portfólión tartott, az eszközvásárlási programok keretében vett értékpapírok egyenlege), az elmúlt bő egy évben pedig több mint 400 milliárd dollárnyi eszköztől szabadult meg. Az alábbi ábrán viszont látszik, hogy a jelenlegi mérlegfőösszeg még mindig nagyon messze van a válság előttitől, Bullard azonban nem is számít rá, hogy az eszközállomány akár csak megközelítse a válságot megelőző értéket.