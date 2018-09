Az ENSZ Közgyűlés előtt beszélt Trump

"Nem fogunk többé ilyen visszaéléseket eltűrni. Nem fogjuk engedni, hogy a dolgozóink áldozatul essenek, hogy a cégeinket átverjék és hogy a vagyonunkat elvegyék és elvigyék," mondta New Yorkban a világ vezetőinek azt Egyesült Államok elnöke.Hozzátette: "az OPEC és az OPEC-országok ahogy szokták, már megint lerabolják a világ maradék részét és nekem ez nem tetszik. Senkinek nem kellene, hogy ez tetsszen. Sokat ezek közül az országok közül fölöslegesen védünk és kihasználnak minket azzal, hogy magas olajárakat adnak. Ez nem jó."Ezen felül az elnök saját sikereit ecsetelte, például az iráni atom-megállapodásból való kilépést, különféle kereskedelmi megállapodások újratárgyalását és a Kim Dzsongunnal való béketárgyalásokat. Beszélt a Kínával való kereskedelmi háborúról is, melyet szerinte az elfogadhatatlan kereskedelmi egyensúlytalanság eredményezett."Ez csak a kezdet," utalt a Mexikóval való NAFTA-tárgyalások alakulására is, melyből úgy tűnik, a jelenlegi feltételek mellett Kanada nem kér.