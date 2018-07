Az euró jövője - Már csak ez hiányzik nekünk!

A legnagyobb kísérlet

Az eurót túlzás nélkül tekinthetjük az évszázad egyik legnagyobb közgazdasági kísérletének. Milton Friedman, a monetarizmus atyja egyenesen őrült kísérletnek nevezte. Egy 1997-ben tartott előadásában a Nobel-díjas közgazdász arról beszélt, hogy szerinte az EU eltévesztette a sorrendet, mert először belső problémáinak megoldására kellene koncentrálnia, és azt fejtegette, hogy az euró katasztrofális helyzetbe sodorhatja az uniót. Az elmúlt két évtized válságait átélve a neves közgazdász vészjósló szavai ma már jövendőmondásként visszhangoznak.De vajon mit tartogat a jövő a közös pénzt már használó, és mit, a saját nemzeti valutájukat mindeddig megtartó tagországok számára? Egyáltalán, túléli az euróövezet a viharokat, illetve mi biztosíthatná az euró jövőjét? Ezek a kérdések jó ideje napirenden vannak, és az olaszországi választások óta ismét reflektorfénybe kerültek. A jelek egyelőre arra utalnak, hogy a pár hónappal ezelőtti, akkor még látszólag nagy nekibuzdulásból vajmi kevés, és az is csak a vártnál lassabban fog megvalósulni.Ezt a kérdéskört ebben a cikkben elsősorban a saját nemzeti valutájukat mindeddig megtartó kelet-európai országok szemszögéből vizsgálom, de a valutaunió jövőjét firtató általános érvényű megállapításokat is fogok tenni.A gondolatmenet a következő. Történelmileg úgy alakult, hogy az euró jövője az egész európai integráció jövőjének záloga lehet. Az európai monetáris integráció félbemaradt politikai-gazdasági kezdeményezés. Az EU-hoz a 2000-es években csatlakozott országok nem sietnek az euró bevezetésével - kezdetben nem tudták, később meg nem akarták. A válság kiélezte a közös monetáris politika hátulütőit, és az eurót használó országok válságkezelése során szerzett tapasztalatok újabb kérdőjeleket vetettek fel, ezért az euró bevezetését a gazdasági-pénzügyi integráltság jelenleginél magasabb szintjén érdemes fontolgatni. Közben az egész kérdés dinamikában van. A monetáris unió napirenden lévő reformja megkerülhetetlenné teszi az egész integráció működését meghatározó kérdések felvetését; ezáltal lehetőséget kínál arra, hogy az eurót még nem használó tagországok is hatást gyakoroljanak a monetáris unió jövőjére. Az előbbiek miatt elsietni semmiképpen sem érdemes a jelenleg satuban formálódó eurózónába való belépést, azonban jó lenne minél határozottabban bekapcsolódni a közös pénz reformjának alakításába, hogy mire odaérünk, megfontolásra érdemes alternatívát kínáljon.