Az idei növekedés már Brüsszelből is látszik, de aztán behúzzuk a kéziféket

A Bizottság értékelése szerint elsősorban a prociklikus költségvetési és monetáris politika támogatja a növekedést idén. Kiemelik, hogy a második negyedévben 4,9 százalékosra ugrott a növekedési ütem, de a konjunktúramutatók alapján rövidtávon is lassulás jöhet onnan. Jövőre aztán a költségvetési politika növekedést támogató hatása csökkenhet, illetve a külső környezettel kapcsolatos bizonytalanságok is erősödhetnek. Ennek ellenére a jövő évi növekedési előrejelzést is felfelé módosították tavaszhoz képest, a 2020-ra adott 2,6%-os prognózis viszont kifejezetten rosszul fest.Emögött elsősorban a beruházások lassuló dinamikája áll, a brüsszeli testület szerint 2020-ra gyakorlatilag nullára csökken a dinamika részben az építőipari kapacitások hiánya miatt. Kiemelik, hogy a magyar export valamennyire védve van a kereskedelmi partnerek lassulása ellen, mivel új exportkapacitások nyílnak meg a közeljövőben, ugyanakkor az import növekedése meghaladja majd a kivitelét, így a kereskedelmi többletünk csökkenhet.A költségvetési hiánnyal kapcsolatban optimista a Bizottság: idén a GDP 2,4%-án tetőzhet a deficit, majd a következő években 2 százalék alá eshet. Kiemelik, hogy a költségvetés bevételi kilátásai jelentősen javultak tavasz óta, azonban azt kiadásokkal ellensúlyozta a kormány, elsősorban a közszférában végrehajtott béremelésekkel és állami beruházásokkal.A testület szerint a legnagyobb költségvetési kockázatot a beruházások 2018-19-re tervezett növekedése okozza, ugyanis a kapacitáskorlátok lassíthatják és drágíthatják a projekteket, így bizonytalanná téve a költségvetési hatást.Az államadósság idén még mérsékelt ütemben csökkenhet, majd 2020 végére eshet 70 százalék alá köszönhetően a kisebb költségvetési hiánynak és a nominális növekedésnek.