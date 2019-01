Az idén India és Franciaország is megelőzi Nagy-Britanniát

A PwC szakértői szerint véget ért a legjelentősebb gazdaságok növekedésének 2016 vége és 2018 eleje között tapasztalt fellendülése. Az-ban a költségvetési ösztönző intézkedéseknek köszönhető növekedés várhatóan gyengülni fog, a magasabb kamatlábak valószínűleg visszafogják majd a fogyasztói kiadásokat, az erős dollár pedig továbbra is fékezni fogja a nettó export bővülését. A PwC előrejelzése szerint Amerika növekedése a 2018-ban becsült 2,8 százalékról 2019-ben várhatóan körülbelül 2,3 százalékra fog mérséklődni.növekedése is lassulni fog 2018-hoz képest, jóllehet a kormány arra fog törekedni, hogy a lassulást minimálisra csökkentse, az amerikai vámok hatása, illetve az adósságszintek féken tartásának szüksége miatt a növekedés 2019-ben valószínűleg lassul - írták.Polacsek Csaba, a PwC Magyarország Üzleti tanácsadás üzletágának cégtársa a közleményben elmondta: tavaly a legfontosabb gazdasági hírek arról szóltak, hogy a fejlett gazdaságokban közel 4,5 millió új munkahely jött létre. Várakozásaik szerint ez a trend 2019-ben fokozatosan mérséklődik, és néhány gazdaságban, mint például az USA-ban, Kanadában és Németországban a munkanélküliségi ráta el fogja érni a szerkezeti szempontból legalacsonyabb szintet, miközben a bérek növekedése fokozatosan megindul - tette hozzá. Ha a Brexit rendben zajlik, arra számítanak, hogy az Egyesült Királyságban is változatlan szintű marad a munkanélküliség. A Brexit során jelentkező rendellenességek azonban a munkanélküliség erős emelkedését eredményezhetik - vélekedett a szakértő.Az Egyesült Királyság várhatóan vissza fog esni a világ legjelentősebb gazdaságainak rangsoraiban: 2019-ben India és Franciaország is valószínűleg túl fogja szárnyalni, és a világranglista ötödik helyéről a hetedik helyre fogja kényszeríteni. Míg az Egyesült Királyság és Franciaország a hasonló szintű fejlődés és a nagyjából azonos lélekszámú népesség miatt rendszeresen egymást előzte a rangsorban, India jobb helyezése valószínűleg állandósulni fog.A PwC előrejelzése szerint 2019-ben a reál GDP az Egyesült Királyságban 1,6 százalékkal, Franciaországban 1,7 százalékkal, Indiában 7,6 százalékkal fog emelkedni.