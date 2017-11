Az idősek és az anyák menthetik meg Magyarországot?

Ők nem jelennek meg sem a munkanélküliek, sem a foglalkoztatottak statisztikai adatai között, azonban foglalkoztatásukkal orvosolható lehet a munkaerőhiány

Nagyjából 1,8 millióra tehető azoknak a száma, akik inaktívnak számítanak a 15-64 évesek közül a hazai munkaerőpiacon, miközben egyre súlyosabb a munkaerőhiány.- mondta a Magyar Időknek , Szalai Piroska a Nemzetgazdasági Minisztérium tanácsadója.

Klikk a képre!

Kevesebb a bevonható Az 1,8 millió fő - amelyről az NGM tanácsadója beszélt - a teljes munkaképes korú inaktív lakosság, ennyi embert minden bizonnyal nem lehet bevonni a munkaerőpiacra. A Központi Statisztikai Hivatal számításai szerint 2016-ban a kihasználatlan munkaerő-tartalék (az alulfoglalkoztatottak, a tartaléknak számító inaktívak és a munkanélküliek összlétszáma) 420 ezer fő volt, a kibővített kihasználatlan munkaerő-tartalékba - amely tartalmazta a közfoglalkoztatást is - pedig 641 ezren tartoztak bele.

Rengetegen vannak azok a kisgyermekes szülők, akik gyermekük nevelése mellett - rugalmas foglalkoztatási megoldásokkal - visszatérnének dolgozni

Magyarországon például a képzésben részt vevők nagyon kevesen vállalnak munkát, Németországban sokkal többen dolgoznak közülük részmunkaidőben. A duális képzés nagyobb arányú elterjedésének köszönhetően sokan már a szakképzettség megszerzése előtt hónapokkal heti pár órás munkát kapnak, a későbbiekben pedig lehetőségük van a képzőhelyükön munkába állni.

Szalai Piroska kiemelte:a következő időszak egyik fontos feladata.- vélekedett a tanácsadó. A szakértő szerint a béremelések, valamint a vállalkozók fejlesztései is enyhíthetik a munkaerőhiányt, ugyanakkor a rugalmas foglakoztatási formák elterjedése is vonzóvá teheti az inaktívak számára a munkaerőpiacot.Szalai Piroska szerint a munkaerőpiaci aktivitását tekintve a 25 év alatti korcsoportban jelentős tartalék van. Hazánkban, ezzel az uniós országok utolsó harmadában helyezkedünk el.Szalai Piroska elmondta, hogy uniós átlagban is rendkívül alacsony a részmunkaidősök száma a hazai munkaerőpiacon., arányaiban Bulgária után nálunk van a legkevesebb részmunkaidős az unióban.