Az írek mertek nagyot álmodni a Brexitről

vakon hisznek valamiféle jövőbeni teoretikus szabadkereskedelmi megállapodásban az EU-val.

A dolog szépséghibája, hogy Hogan elképzelése gyakorlatilag az EU-ban maradást jelentené. Egyelőre legalábbis nemigen látszik olyan kilépési forgatókönyv, ahol a britek az általuk óhajtott munkaerő-piaci lezárást úgy kapnák meg, hogy közben a többi szabadságjoghoz (pl. az egységes árupiachoz) ugyanúgy hozzáférnének, és még z uniós költségvetéshez sem kell hozzájárulni.

Az ír EU-biztos szerint az lenne a legjobb megoldás Írország és Észak-Írország majdani határellenőrzésének problémájára,Phil Hogan, az Európai Bizottság mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős tagja a The Observer című vasárnapi baloldali brit lapnak nyilatkozva kijelentette: "nem is létezne a határkérdés", ha fenn lehetne tartani Észak-Írország vagy az Egyesült Királyság tagságát az EU-piacon vagy legalább a vámunióban.Az ír EU-tisztviselő szerint a brit kormányon belül egyesekHogan szerint azonban a lehetséges legjobb szabadkereskedelmi megállapodás előnyei is messze elmaradnának az EU-piaci tagság előnyeitől, és ezt Londonban "egyszerűen nem értik meg".Az ír EU-biztos szerint a határokon átnyúló kereskedelem valós költségeit nem a vámok jelentik, hanem a szabványosítás, a vámeljárás és a bürokrácia költségei. Ezt a problémát az uniós egységes piaci tagság megoldja, a szabadkereskedelmi megállapodás azonban nem - tette hozzá.Az Európai Unió december közepi csúcsértekezletén kellene dönteni arról, hogy a Brexitről, vagyis a brit EU-tagság megszűnésének folyamatáról szóló tárgyalássorozat átléphet-e a kilépés feltételrendszeréről szóló jelenlegi első szakaszból a második szakaszba, amelynek fő napirendi pontja az Egyesült Királyság és az EU kapcsolatrendszerének kialakítása lenne a Brexit utáni időszakra.Írországnak e döntésben komoly szava lesz - akár vétójogával is élhet -, mivel a továbblépés egyik feltétele az, hogy a Brexit-tárgyalások jelenlegi szakaszában érdemi haladás történjen Észak-Írország és az Ír Köztársaság csaknem 500 kilométeres szárazföldi határának ellenőrzése ügyében. E határon - amely az Egyesült Királyság és az EU egyetlen szárazföldi határa lesz - jelenleg semmiféle vám- és útlevélellenőrzés nincs, és sem Dublin, sem London, sem az észak-írországi pártok nem kívánják visszaállítani a fizikai határőrizeti rendszert.Konkrét javaslatok azonban egyelőre nem születtek arról, hogy ezt miként lehetne elkerülni. A kérdés azért nehéz, mert London a Brexit után szabályozni kívánja az Európai Unióból érkező bevándorlást, és éppen azért nem kívánja fenntartani tagságát az EU egységes belső piacán, mivel ennek egyik feltétele az unión belüli szabad munkaerő-áramlás alapelvének érvényesítése lenne.A brit kormány ugyanakkor elveti azt az elképzelést is, hogy Észak-Írország valamilyen különmegoldással az EU belső piacának tagja maradhasson, London szerint ugyanis ezzel Észak-Írország és az Egyesült Királyság többi térsége közé emelkedne belső vámhatár.