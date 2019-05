Az MNB még nem fog kamatot emelni, de figyelnie kell a forintra és az inflációra

Negyedévről negyedévre újraépítjük a képünket a gazdaságról és az inflációs helyzetről, amiben hangsúlyosan támaszkodunk a negyedévente megjelenő Inflációs Jelentésre. Előretekintve ez azt jelenti, hogy a monetáris politika egyedi döntések sorozataként alakul a következő időszakban.

A márciusi kamatdöntő ülésen bekövetkezett 10 bázispontos betéti kamat emelés és a kiszorítandó likviditás mennyiségének csökkentése egyszeri, egyedi szigorítás volt, a Magyar Nemzeti Bank adatvezérelt üzemmódba lépett. Ez volt a március 26-i jegybanki kamatdöntés, illetve az azt követő kommunikáció legfontosabb üzenete, ami a piaci szereplők többségét meglepte, hiszen az ezt megelőző kommunikációjához képest váratlanul óvatos hangnemet ütött meg a jegybank.- magyarázta a helyzetet Nagy Márton, az MNB alelnöke a Portfoliónak adott interjújában Ez elég egyértelmű üzenet a jegybank részéről, hogy, igazi izgalmakra (vagyis esetleges további kamatemelésekre) elsősorban azokon az üléseken számíthatunk, amikor az intézmény egyben legfrissebb inflációs jelentését is közzéteszi.Az MNB szerint a megnövekedett külső bizonytalanság indokolja az adatvezérelt üzemmód szükségességét, saját forgatókönyve szerint ugyanis az erős belső kereslet által táplált hazai inflációs alapfolyamatokat az év végétől elkezdi lassítani az euróövezeti lassulásból fakadó külső hűtő hatás, emiatt pedig jelen helyzetben nem indokolt a további szigorítás, várni kell, hogy miként alakulnak a (külső és belső) folyamatok.Idén áprilisban az MNB által nagyon figyelt adószűrt maginflációs index értéke a márciusi 3,5%-ról 3,4%-ra lassult, vagyis megtörve hat hónapja tartó folyamatosan emelkedő trendjét lefordult egy évtizedes csúcsáról, ez alapján azonban még korai lenne a jegybank által előrevetített inflációs fordulatról beszélni.

Ezt igazolja az is, hogy a Portfolio által megkérdezett elemzők közül senki sem számít arra, hogy a keddi kamatdöntő ülésen további monetáris szigorítást hajt végre az MNB.

Összességében azt gondoljuk, hogy az előző kamatdöntő ülés óta beérkező adatok fényében kismértékben emelkedhetett annak a valószínűsége, hogy a jegybank kissé szigoríthat a monetáris kondíciókon júniusban. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a forintra nehezedő nyomás erősödhet.

Igazán a következő hónapokban fog eldőlni, hogy megállja-e a helyét a jegybanki inflációs forgatókönyv, épp ezért a következő időszak adatai kulcsfontosságúak lesznek. Mindenesetre az áprilisi adattal nem került lépéskényszerbe az MNB.szerint a hazai folyamatok (5% feletti GDP növekedés az első negyedévben, valamint a 4%-ot közelítő infláció és emelkedő adószűrt maginfláció) a szigorítás szükségességét vetítik előre.- fogalmaz Módos.

Mindezek alapján további likviditásszűkítő lépésekre vagy az O/N kamat emelésére jövő héten még [a keddi ülésen] nem számítunk. Az ülés utáni piaci reakciókat azonban az fogja meghatározni, hogy az MNB alakít-e korábbi kommunikációján. Ha közlemény hangneme nem változik, a forint árfolyamában sem várható pozitív korrekció, az áprilisinál szigorúbb hangvételű kommentár azonban stabilizálhatja a kurzust.

Amennyiben a piaci szereplők többsége is így gondolja majd, könnyen lehet, hogy egy változatlanul támogató hangvételű sajtóanyag ismét a 330-as rekord felé lökheti a forint euróval szembeni árfolyamát - véli Virovácz.

úgy véli, hogy az elmúlt időszakban beérkező új adatok önmagukban nem adnának okot sem azonnali lépésre, sem a kommunikáció módosítására. Azt ugyanakkor hangsúlyozza, hogy - bár a jegybanknak nincs konkrét árfolyamcélja - a forint elmúlt időszakban mutatott gyengélkedésével kiléphetett az MNB által "elfogadhatónak" gondolt sávból, ami Jobbágy szerint valahol 310/315 és 325 között húzódik.- írja kommentárjában Jobbágy.szintén nem vár lépést a keddi ülésen, ugyanakkor hozzáteszi, hogy az MNB által vártnál jóval magasabb gazdasági növekedés mind arra enged következtetni, hogy az intézmény talán elkésett a szigorítás érdemi megkezdésével.szerint - mivel a fő éves infláció végül is még éppen a toleranciasávon belül maradt, a kiemelten figyelt adószűrt maginfláció pedig hajszálnyit csökkenni tudott - a jegybank vélhetően tartja magát a márciusban mondottakhoz, miszerint negyedévente értékelik az inflációs folyamatokat, s ennek függvényében döntenek a további szükséges lépésekről. Emellett a nemzetközi környezetben sem következett be olyan változás, ami a jegybankot a normalizáció gyorsítására késztetné, hiszen mind az EKB, mind a Fed kiváró üzemmódban van, s az idei évre kamatemelés egyiküktől sem várható, sőt inkább kamatcsökkentéseket áraznak a piacok.szerint amellett, hogy a keddi ülésen nem szültetik újabb szigorításról döntés, a júniusi ülésen várhatóan szükség lesz a márciusban megkezdett szigorítás folytatására, amely továbbra is a swapállomány csökkentését és az O/N betéti (esetleg hitel) kamatok emelését jelentheti. Ezt azzal indokolja, hogy az elmúlt hónapokban a belső folyamatok bizonyultak erősebbnek, illetve a külső folyamatok sem voltak annyira kedvezőtlenek, mint korábban várható volt.

Ezért a mostani időszakot nagyfokú bizonytalanság jellemzi abban a tekintetben, hogy a fejlemények a monetáris kondíciókban mikor és milyen mértékű szigorítást kényszerítenek ki a jegybanktól, amelynek célkeresztjében az extrém laza kondíciók fenntartása áll mindaddig, amíg az csak lehetséges.

Más véleményen van, aki jelenleg alapesetben nem vár további kamatemelést idén, hozzátéve, hogy nagy bizonytalanság övezi az MNB politikáját.. Bár az áprilisi inflációs adat szignifikánsan magasabb lett, mint ami az aktuális MNB előrejelzésekben szerepel, a következő hónapok enyhülést hozhatnak. A nemzetközi olajárak úgy tűnik egy ideje nyugvópontra kerültek, az év eleje óta tartó áremelkedés megállt, így amennyiben ez a hazai üzemanyagárakban is megjelenik, a már áprilisra várt bázishatás májustól kezdődően lejjebb nyomhatja a fogyasztói árindexet.A felfelé mutató inflációs kockázatok - bérrobbanás, a termelékenység stagnálása, túlfűtött gazdaság, pozitív kibocsátási rés, politikai események hatására kialakuló potenciális piaci turbulenciák - természetesen ezzel még nem szűnnek meg.