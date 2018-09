Az MNB újabb nagy dobására vár a piac

Meglehetősen eseménytelenül indul a hét, itthon semmilyen érdemi makroadat nem jelenik meg, és külföldön is csak az augusztusi európai inflációs adatra lesz érdemes figyelni. Persze épp a múlt hét csütörtökön láthattuk, hogy a tengerentúlon milyen heves árfolyammozgást (dollárgyengülést) hozott a vártnál alacsonyabb infláció, így nem lehet teljesen leírni az adatot, hozhat piaci mozgást.

itthon egyértelműen az MNB kamatdöntése határozza majd meg a hangulatot és a forint irányát. Ráadásul a jegybank frissíti szokásos negyedéves inflációs jelentését, ami miatt nagyobbak a várakozások a döntés előtt, néhány elemző szerint elképzelhető, hogy a monetáris tanács elkezdi majd kommunikálni a nem konvencionális lazító lépések fokozatos kivezetését is. A döntés menete a szokásos: délután kettőkor jelennek meg a kamatkondíciók, majd egy órával később jön a jegybank közleménye az indoklással, illetve akkor ismerjük meg az inflációs jelentés fő számait (növekedés és infláció) is.megint elsősorban külföld felé fordulhat a befektetők figyelme, hajnalban a Bank of Japan kamatdöntő ülésére lehet érdemes figyelni, majd jön egy brit inflációs adat, a nap második felében pedig Mario Draghi EKB-elnök beszél egy rendezvényen.Az MNBreggel közli a második negyedéves fizetési mérleg előzetes adatát, a KSH pedig a keresetek növekedéséről számolhat majd be. Délelőtt pedig az MNB mutatja be a már említett inflációs jelentését, az ÁKK pedig kincstárjegy-aukciót tart.A hét utolsó napjára marad még itthon egy felülvizsgált kiskereskedelmi statisztika, külföldön viszont ennél mozgalmasabb lesz anap, hiszen a francia felülvizsgált GDP mellett jönnek a szeptemberi előzetes beszerzési menedzserindexek.