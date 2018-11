Az ország, ahol 50 millió lakás áll üresen - Ebből még nagy baja lehet az egész világnak

több mint 50 millió városi lakás állhat üresen, ami a teljes állomány 22%-át is meghaladja.

Egyrészt a befektetési célú lakásvásárlás ilyen nagy méretet öltve sok fiatalt hoz nehéz helyzetbe, akik a magas árak miatt nem tudnak hozzájutni első lakásukhoz, fokozva ezzel a társadalmon belüli vagyoni egyenlőtlenségeket.

Másrészt rendszerszintű kockázatot jelent a kínai gazdaságra nézve az, hogy páratlanul magas az üresen álló lakások száma. A befektetők ugyanis arra spekulálnak, hogy növekedni fog az ingatlanok értéke, a jelenleg végbe menő gazdasági lassulás közepette azonban recseg-ropog a beruházási túlkapacitásokkal jellemezhető kínai ingatlanszektor, egy törés pedig könnyen láncreakciót indíthat el a befektetők körében: hirtelen mindenki meg akar majd szabadulni üresen álló lakásától, a rengeteg eladó pedig (Gan szavaival élve) árvízként fog Kínára zúdulni.

Gan Li felelős annak az átfogó kínai ingatlanpiaci tanulmánynak az elkészítéséért, amely hamarosan publikálásra kerül, a Bloombergnek nyilatkozva azonban elárult néhány részletet a kutatás eredményeiből. A professzor elmondása szerint még végső simításokat végeznek az adatokon, az azonban kijelenthető, hogyBár ezek között akadnak olyan ingatlanok, amelyek másik városban dolgozó emberek tulajdonát képezik, illetve amelyek hétvégi pihenőhelyként szolgálnak, a többségüket befektetési céllal vették meg olyanok, akik már több lakással is rendelkeznek. A kínai hatóságok az elmúlt évek áremelkedését látva igyekeztek javítani a helyzeten azzal, hogy sok városban megadóztatták az üresen álló (így többnyire befektetési célú) ingatlanokat, a problémát ez nem oldotta meg. Olyannyira nem, hogy a tanulmány adatai szerint 2018 első negyedévében az újlakás-értékesítések között rekord magasra nőtt azok részesedése, akik második, illetve harmadik lakásukat vásárolták meg.Nem véletlenül próbálják a hatóságok orvosolni az egyre aggasztóbbá váló helyzetet.A kínai gazdaságnak nagy pofont jelentene az ingatlan piaci lufi kidurranása, ami az eladósodott vállalatokon keresztül a pénzügyi szektorba is begyűrűzne, megroppanthatva ezzel a világ második legnagyobb gazdaságát, és vele együtt az egész világgazdaságot.Érdemes hozzátenni, hogy. Nagyrészt a kínaiak miatt döntött úgy idén augusztusban az új-zélandi kormány, hogy megtiltja azok számára az ingatlanvásárlást , akik nem szándékoznak az országban élni, a kanadai Vancouverben pedig a városvezetés két évvel ezelőtt 15%-os adót vetett ki az üresen álló lakásokra, majd idén tovább emelte ezt az adókulcsot. A cél itt is a külföldiek, elsősorban a kínai vevők távol tartása volt.