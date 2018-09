Az összes pincér felmondott Győr legnagyobb szállodájában

Egyre színesebb juttatási csomaggal igyekszünk vonzóvá tenni a nyitott pozíciókat, illetve hozzájárulni a meglévő munkaerő megtartásához. Bizakodók vagyunk, terveink szerint két héten belül már biztosan új csapattal folytathatjuk a mindennapokat.

A lap kiemeli, a szakács és pincérhiány nem új keletű probléma, a legnagyobb problémát az okozza, hogy a határ túloldalán minimum a kétszeresét lehet keresni a magyar béreknek.A Kisalföld emlékeztet, Hegykőn is bezárt már étterem szakemberhiány miatt, míg Győrben forgalmas élelmiszerboltra tett lakatot a tulajdonosa ugyanebből az okból. Most szintet lépett a probléma, ugyanis Győr legnagyobb szállodájában kellett vészhelyzetet orvosolni azért, mert állítólag az összes pincér felmondott.A lap egy bennfentes forrástól ugyanakkor úgy tudja, hogy a hotel vendégeit ki tudják szolgálni. Ezt úgy oldották meg, hogy a hotel munkatársait is beosztják felszolgálni addig, amíg a szükséges létszám nem lesz meg. Hét-nyolc embert kell találni, addig viszont tényleg mindenki felszolgál, ha kell - állítólag a vezető beosztásokban lévők is.Természetesen megkeresték a Rába Hotel vezetőjét, Bánhegyi Balázst is, aki válasza elején kitért arra, hogy az elmúlt néhány hónapban jelentős változások történtek a szállodában és azon dolgoznak, hogy vonzóbbá tegyék a szolgáltatásaikat. Majd hozzátette,