Az új Fed-elnök belépőjére figyel a világ

Az MNBreggel közli a nemzetközi tartalékok február végi összegéről szóló statisztikát, mely várhatóan nem tartogat majd komoly meglepetéseket. Külföldön is álmosan indul a hét, csak az Eurostat külkereskedelmi adatközlésére lesz érdemes figyelni esetleg, bár az sem számít komoly piacmozgató hírnek.

a KSH közli a januári keresetek statisztikáját, emellett várhatóan újabb sikeres kincstárjegy-aukciót bonyolít majd le az ÁKK. Közben a brit infláció és a német ZEW hangulatindex várhatóan nem kavarja majd fel a befektetők hangulatát. Vagyis a hét első két napjában alig jönnek érdemi események, elsősorban a politikusi nyilatkozatok, kiemelten Donald Trump nyilatkozatai hozhatnak bármilyen ingadozást a piaci hangulatban.A hét közepén kicsit felpörögnek az események,jön a hét legfontosabb bejelentése, hiszen a Fed lezárja kétnapos kamatdöntő ülését, és várhatóan 25 bázisponttal megemeli majd az alapkamatot 1,75%-ra. A múlt hét közepén az árazások alapján erre majdnem 90%-os biztonsággal lehetett volna fogadni. A döntés után pedig érkezik a február elején hivatalba lépett Jerome Powell első sajtótájékoztatója Fed-elnökként. A mostani kamatdöntés azért lehet különösen érdekes, mert a piac árgus szemekkel figyeli, milyen jövőbeli kamatpályát vázolnak fel a Nyíltpiaci Bizottság tagjai. Eddig a befektetők és a szakértők többsége három kamatemeléssel számolt 2018-ra, most viszont egyre többen kezdik elhinni, hogy négy szigorításra kerülhet sor a beérkezett makroadatok függvényében.az előzetes beszerzési menedzserindexek mellett a Bank of England döntésére figyelhetnek elsősorban a befektetők. Emellett itthon jön egy felülvizsgált kiskereskedelmi adat és egy újabb ÁKK-aukció. Brüsszelben pedig megkezdődik a kétnapos EU-csúcs, ami szintén nem lesz elhanyagolható magyar szempontból, számunkra is fontos témák (menekültkérdés, 2020 utáni uniós költségvetés) kerülhetnek terítékre.a folytatódó uniós csúcs mellett az amerikai tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya lehet a középpontban, a KSH pedig a népmozgalom friss adatát közli majd.