Szimmetria az új szó az EKB kommunikációjában 2019.07.25 15:12

Draghi egyúttal azt is mondta: meg kell várnia az EKB vezetésének azat, hogy a stáb új gazdasági előrejelzéseket készítsen és csak ezek ismeretében fognak lépni a monetáris politikában a további lazítás irányába. Azt is érzékeltette azonban, hogy nincs preferencia arra a döntéshozók fejében, hogy melyik eszközt vessék be (pl. nem nagyobb esélyű az eszközvásárlás, mint a kamatvágás, stb.).

Fokozottan érdekes Draghi azon jelzése is, miszerint a szimmetria tényleg új szó az EKB kommunikációjában az inflációs cél kapcsán. Egy minapi sajtóhír már utalt arra, hogy a stáb informálisan elkezdett azon dolgozni, hogy a 2%-os közeli, de azt el nem érő középtávú inflációs cél, mint törvényi mandátum valóban megfelelő keretet jelent-e a jegybanknak, vagy esetleg tegyék szimmetrikussá az inflációs célt (pl. tegyenek hozzá egyfajta, akár ki nem mondott toleranciasávot).