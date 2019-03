Azonnal kamatvágást sürget Trump tanácsadója

Donald Trump gazdasági tanácsadó testületének vezetője szerint az amerikai jegybanknak 2% alá kellene csökkentenie a kamatot, a jelenlegi 2,25-2,5 százalékos sávból egy 50 bázispontos vágást indokolna.Az elnök korábban többször személyesen is bírálta a jegybankot, Trump szerint a Fed nem támogatja eléggé a gazdaság növekedését, ahhoz ugyanis alacsonyabb kamatokra lenne szükség.Kudlow később a CNBC-nek is interjút adott, ahol már arról beszélt, hogy Trump szerint nem kellene folytatni a Fed mérlegének leépítését. Szerinte a jegybank "túl messzire ment" a kamatemelésekkel. A tanácsadó szerint az amerikai gazdaság alapjai továbbra is erősek, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a kereskedelmi partnerek oldaláról látnak kockázatokat.