Azonnal meghajolt Erdogan akarata előtt az új jegybankelnök

Recep Tayyip Erdogan török elnök múlt szombaton rúgta ki a török központi bank kormányzóját, Murat Cetinkayát, mert nem akart olyan gyorsan kamatot csökkenteni, mint ahogy Erdogan (az elméletileg független jegybanktól) elvárta. A központi bank élére Murat Uysal alelnök került, aki az állami hírügynökségnek adott interjújában jelezte: fontos az infláció elleni közdelem, de az áremelkedés közelmúltban tapasztalt lassulásra megteremtette a lehetőséget a kamatcsökkentéshez. "A fejlemények azt sugallják, hogy van mozgástere a monetáris politikának" - mondta az új jegybankelnök. Hangsúlyozta, hogy óvatos monetáris politikára van szükség, de a nominális kamatok helyett a reálkamatra figyelnek inkább.A jegybanki alapkamat 24%-os Törökországban, miközben az infláció 16% alá csökkent júniusban a korábbi 20% feletti szintekről, így 8% feletti reálkamat alakult ki. Elemzők mindezek miatt azt várták, hogy a következő hónapokban már ha lassan is, de csökkenhet a kamatszint (hiszen a befektetők jelentős kamatprémiumot várnak el a lírában denominált eszközök tartásáért cserébe), azonban Cetinkaya kirúgása komoly bizonytalanságot okozott.A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő nem várta meg, hogy Murat Uysal milyen monetáris politikát fog folytatni. A cég kedden egy fokozattal, "BB-" szintre minősítette le Törökországot - ami már mélyen a spekulatív kategóriában van -, mert szerintük sérült a jegybak függetlensége Erdogan lépésével és romlott az intézmény hitelessége is. A Fitch úgy véli, Cetinkaya kirúgása veszélyezteti az egyébként is gyenge bizalmat és a külföldi tőke beáramlását is, ami elengedhetetlen lenne az ország stabilizálásához. Törökországban folyamatosan nő a munkanélküliség és romlik a gazdaság helyzete.Erdogan azonban elégedetlen volt a központi bank tevékenységével, és reményét fejezte ki, hogy az új vezetés jobban tudja támogatni a kormány gazdaságpolitikáját, és mind az inflációt, mind a kamatokat sikerül csökkenteni.Az országban tavaly árfolyamválság alakult ki, amit csak (utólagos) agresszív kamatemelésekkel lehetett megfékezni, és Erdogannak le kellett lassítani az autoriter rezsim egyre agresszívebb kiépítését, hogy a befektetők ne forduljanak el végleg az országtól.A líra most átmenetileg nagyot gyengült Cetinkaya menesztése után, azonban azóta stabilizálódott az árfolyam. A nagy kérdés az lesz, hogy milyen gyorsan lazít az új jegybaki vezetés (mekkora lesz a kamatprémium), de az sem mellékes, hogy miként alakul az USA és Törökország kapcsolata, hiszen az amerikai szankciók tavaly már megmutatták, hogy milyen nagy károkat tudnak okozni.Phoenix Kalen, a Société Générale feltörekvő piacokkal foglalkozó stratégiai igazgatója szerint mostantól azzal a problémával kell szembenézni, hogy nem lehet majd tudni, hogy a kamatcsökkentés mennyiben származik a gazdasági fundamentumokból és mennyiben politikai nyomás következménye. Ha a 8% feletti reálkamat 5%-ra csökken, akkor az megdöbbenést fog kelteni a befektetők körében.