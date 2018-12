Azt hiszed, hogy már nem drágul úgy az élet Magyarországon? Tévedsz!

Ahogy azt jeleztük , az árindex visszaesése mögött az olajárak nagy esése áll (amit tovább fokozott a bázishatás, vagyis hogy egy éve novemberben épp felfelé mozdultak az olajárak). Az alapfolyamatokat megragadó maginfláció alakulásában ez a visszaesés egyáltalán nem látszik, rövid bázison inkább erősödés tapasztalható.

Ennél is egyértelműbb kép tárul elénk, ha az MNB friss inflációs alapmutatóinak alakulását nézzük. Mindhárom mutató sokéves csúcsra emelkedett, a ritkán változó árú termékek inflációja pedig már meghaladta a 3%-ot. Az adószűrt maginfláció is folyamatosan kúszik az inflációs cél közelébe, novemberben 2,7%-os volt. Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy az áremelkedés üteme inkább csak egyedi sokkok miatt mérséklődött novemberben, eközben az alapfolyamat továbbra is az árnyomás fokozatos erősödéséről szól.