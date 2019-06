Azt hiszed teljes a káosz a briteknél? Ez semmi ahhoz képest, ami még jöhet!

A konzervatív párt elnöki székéért és a miniszterelnöki posztért folyó versenyben jelenleg Boris Johnson áll nyersére, azonban nagyjából 35% esélye van annak, hogy megválasztása esetén a parlament sikeres bizalmatlansági indítvánnyal távolítja majd el posztjáról, és már 2019 végén előrehozott választásokat kell tartani - idézi a CNBC James Smith, az ING elemzőjének véleményét.A szakember szerint ez egyben azt is jelentené, hogy legalább újabb három hónappal el kellene tolni a Brexit október végi határidejét. A tartós bizonytalanság pedig a fontra is hatással lehet, a brit deviza a jelenlegi 1,26 körüli szintről 1,18-ig zuhanhat a dollárral szemben.Ennél valamivel optimistább Stephen Gallo, a BMO devizastratégája, aki szerint 53% az esélye, hogy az ország valamilyen módon kilép az Európai Unióból október végén. Ez jelenthet egy új megállapodást, vagy akár rendezetlen Brexitet is. Ez a vélemény azért érdekes, mert Johnson eddig foggal-körömmel ragaszkodott az október végi határidőhöz, szükség esetén kész egyoldalúan is kilépni. Ehhez képest pedig az 53% viszonylag alacsony esély, hiszen ezek szerint majdnem ugyanolyan eséllyel nem lesz Brexit. Vagyis ők is számolnak egy komoly eséllyel arra, hogy a parlament lemondatja a Johnson-kormányt is. Gallo szerint ha megállapodás nélkül lépnek ki a britek, akkor a font 1,21-ig szakadhat be a dollárral szemben.