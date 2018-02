Baj van a házasságoddal? Vegyél gyorsan bitcoint!

jelenleg három olyan ügyük is van, amelyben a valófélben lévő párok egyik tagja a gyanú szerint kriptodevizákba menekítette vagyonának egy részét, hogy ezzel ússza meg a kötelező osztozkodást.

a pár tagjainak őszintének kell lenniük egymáshoz, és hogy ne titkoljanak el semmit.

A bitcoin, és vele együtt más kriptodevizák népszerűségének robbanásszerű növekedése olyan helyeken is felfordulást okoz, amire az adott szakterület képviselői egyáltalán nincsenek felkészülve. A blokchain-alapú eszközök egyik legnagyobb előnye a központi elszámolórendszer hiánya, a decentralizáltság miatt pedig gyakorlatilag lehetetlen, vagy nagyon nehéz lekövetni, hogy kihez kötődnek az egyes tranzakciók. Vandana Chitroda, a Royds Withy King ügyvédi iroda partnere a BBC-nek arról számolt be, hogyBár a hatóságoknak vannak eszközeik, amivel az így rejtegetett vagyon nyomába eredhetnek, a vagyonelemek befagyasztása már sokkal nagyobb probléma, hiszen nincs egy központi elszámoló intézmény, aminél ezt kezdeményezni lehetne.az is nehezíti a válóperes jogászok munkáját, hogy, mivel a válóperek átlagosan nyolc hónapig is eltarthatnak, ezalatt pedig többszörösére emelkedhet, vagy éppen töredékére eshet az árfolyam.A hivatalos szervek annyira meg vannak lőve a probléma kapcsán, hogy a brit igazságügyi minisztériumnak még csak hivatalos ajánlása sincs a megfelelő eljárásmódra, a válóperek békés rendezésére szakosodott Family Justice Council nevű szervezet pedig csak azzal tudott előállni, hogy