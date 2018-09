Bajban Brüsszel, hogy mit csináljon a keményvonalas olasz kormánnyal

Szakértők e csomag - és annak kommunikálása - kapcsán mutattak rá arra, hogy rövid távon és belpolitikailag a szélsőséges kormány szinte borítékoltan csak jól jöhet ki ebből a lépésből.

A Bruxinfo összefoglalója szerint, de a 2,4%-os cél, ráadásul 3 évre ennél sokkal magasabb. Amiatt viszont trükkös az új olasz terv, hogy az uniós 3%-os felső korláttól elmarad, igaz közben a tartósan laza költségvetési politika az adósságpályát is megváltoztathatja csökkenőről emelkedőre. A 3 évig 2,4%-os deficittel(egyhuszados szabály az eurózóna tagokra, 60% feletti adósságrátánál).Az első reakciók szerint a Bizottság ugyan szóban helytelenítette a római döntést, de egyelőre nincs szó szankciókról, a piaci reakciók viszont már sokkal negatívabbak voltak. Pierre Moscovici pénzügyi biztos nyilatkozatában, hogy a Bizottságnak szerinte "nem érdeke" konfrontálódni az olasz kormánnyal, mert "Olaszország fontos tagja az euróövezetnek", másfelől viszont úgymond "az sem érdeke", hogy az euró, és ezen belül is az olasz gazdaság helyzete gyengüljön. Azt mindenesetre megállapította, hogy a leendő olasz büdzsé "úgy tűnik, eltér a közösen megállapított szabályainktól".Egyes római érvelések arra hivatkoznak, hogy akkor, amikor Franciaország 2,8 százalékos hiánnyal tervezhet, senki nem hányhatja Olaszország szemére, ha neki amúgy is ennél sokkal kevesebb, 2,4 százalékos hiánya lesz. Mint megfigyelők megjegyzik,A brüsszeli lap megjegyzi: a római kormány voltaképpen, amely után aztán a brüsszeli testület az európai szemeszter keretében valamennyi tagállami költségvetést véleményez majd. Eddig még nem volt példa arra, hogy bármely tagország büdzséjét formálisan visszautasították volna, egyes részletek korrekciója kapcsán viszont gyakoriak az előzetes egyeztetések.A két olasz koalíciós társ és miniszterelnök-helyettes Salvini és Di Maio maga is úgy fogalmazott a csütörtök éjjeli döntés bejelentésekor, hogy, igaz, ők a maguk részéről határozottan, mivel ez az emelés szerintük mindenképpen szükséges a "legszegényebb rétegek megsegítésére". A plusz forrással az új olasz kormány - állítása szerint - megemelt, egységes minimálbért akar intézményesíteni, miközben csökkentene bizonyos adókat, és ezt nem kompenzálná más - például ÁFA-emelési - intézkedésekkel.Ha ugyanis elmarad, vagy kipárnázott lesz a bizottsági retorzió, úgy ez az "olasz kormány határozott fellépését" látszik majd "visszaigazolni", ha viszont Brüsszel háborút indít, akkor Rómában azt könnyen úgy tudják beállítani, hogy ők segíteni akartak "az olasz szegényeken", de "Brüsszel nem engedi". Mindez egyúttal sokak szerint nem csekély kihatással lehet a jövő tavaszi európai választások menetére is, amennyiben az olasz kormány pozíciójának alakulása példaként szolgálhat más európai pártok számára is.