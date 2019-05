Barcza György lesz az EBRD igazgatósági tagja - Távozik az ÁKK éléről

Egyelőre nem világos, hogy ezzel a kinevezéssel Barcza György marad-e az ÁKK élén. Kérdéseinkkel megkerestük az ÁKK-t, akik visszahívást ígértek. Mivel azonban a korábbi gyakorlat alapján az igazgatósági tag "főállásban" tölti be a pozíciót, Barcza távozása az ÁKK éléről biztosra vehető.

Barcza György 2019. július 15. napjától töltheti be a londoni székhelyű fejlesztési bank Magyarországot, Szlovákiát, Csehországot, Horvátországot és Grúziát képviselő igazgatósági tagjának tisztségét.az ÁKK kérdésünkre azt válaszolta, hogy a Pénzügyminisztérium hivatalos közleményén túl további információt nem kíván közzétenni.

Barcza György a Portfolio márciusi Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján

Barcza György vezérigazgató ÁKK A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 1999-ben. Ezt követően két évig az Pénzügyminisztérium és az Államadósság Kezelő Központ elemzője volt, majd az ING Bank és a K&H közgazdászaként dolgozott. 2012-ben... Tovább »

Az elmúlt hónapokban többször is fontos döntésekről számolt be az ÁKK vezére. A Portfolio tavaly októberi Öngondoskodás konferenciáján jelentette be először Barcza György, az ÁKK vezérigazgatója, hogy új nyugdíj-megtakarítási terméket dobnának a piacra. Ezt követően több interjúban részletezte az új nyugdíjkötvény konstrukcióját . Idén márciusban a Portfolio Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján Barcza György az ÁKK tervei között arról beszélt, hogy szeretnének kialakítani egy kisbefektetői számlacsomagot a bankokkal karöltve, amely egy állampapír befektetéssel egybekötött kedvező feltételű számlacsomag.Egy hónappal ezelőtt pedig a Portfolio is részt vett a Pénzügyminisztérium háttérbeszélgetésén , ahol Barcza György, az ÁKK vezérigazgatója és Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium államtitkára ismertette a kormány új lakossági állampapírral kapcsolatos terveit.