Bejelentették: elköltözik Magyarországról a CEU!

A CEU-t kiszorították. Ez példátlan. Egy amerikai intézményt kiszorítanak egy NATO-szövetséges országból. Egy európai intézményt elűznek az Európai Unió egyik tagállamából

- mondta Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora az Index szerint.Mivel a Lex CEU értelmében a CEU nem vehet fel új diákokat 2019. január 1-től, az egyetem kénytelen a mai napon bejelenteni, hogy minden amerikai akkreditációjú programját Bécsben indítja el 2019 szeptemberében, jelentette be közleményében az egyetem.Az Egyetem megőrzi magyar egyetemi akkreditációját, és arra törekszik, hogy a jövőben is folytasson tanítási és kutatási tevékenységet Budapesten. Ez azt jelentheti, hogy a Közép-európai Egyetem magyar diplomát adó képzései itt maradnak.A CEU amerikai akkreditációjú programjait az osztrák hatóságok már regisztrálták. Az egyetem minden új diákját Bécsben fogadja 2019 szeptemberében. A már felvett hallgatók Budapesten folytatják tanulmányaikat.Kiemelték: az elmúlt 20 hónapban a CEU mindent megtett, hogy megfeleljen a magyar törvényeknek, felsőoktatási képzést indítottak az Egyesült Államokban, amelyet az amerikai hatóságok regisztráltak és jóváhagytak. Ennek ellenére a magyar hatóságok jelezték, hogy nem fogják aláírni azt a megállapodást, amelyet több mint egy évvel ezelőtt véglegesítettek New York állammal, és amely hosszú távon elismerné és biztosítaná a CEU budapesti működését - közölték.