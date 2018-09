Bejelentkezett Orbán régi szövetségese az Európai Bizottság élére

Európa fordulóponthoz érkezett, a 2019-es választások meghatározzák az EU jövőjét. Jelenünk Európa magabiztosságáról, értékeink védelméről szól, mivel külső és belső kihívásokkal nézünk szembe. A tét az európai életmódunk túlélése

Nem folytathatunk mindent így tovább az EU-ban. Segíteni fogok ismét közelebb vinni Európát az emberekhez, s újra létrehozni a köteléket az állampolgárok és az Európai Unió között. Új fejezetet akarok nyitni az EU-ban

Manfred Weber szerdán jelentette be, hogy elindul az Európai Néppárt (EPP) úgynevezett csúcsjelölti tisztségéért, hogy a párt európai parlamenti (EP-) választási győzelme esetén ő lehessen az Európai Bizottság következő elnöke.- írta Weber a Twitteren.- közölte.Európának új kezdetre, nagyobb egységre, több demokráciára van szüksége" - zárta üzenetét a néppárt jelenlegi európai parlamenti frakcióvezetője.A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) 46 éves elnökhelyettese szállt elsőként ringbe a jelöltségért a jobbközép pártokat összefogó EPP-ben. Jelentkezni október közepéig lehet, és végülSajtóhírek szerint Webert a CSU vezetősége és a testvérpárt német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, Angela Merkel kancellár is támogatja, ahogyanNemrégiben még Michel Barnier uniós Brexit-ügyi főtárgyalót és Alexander Stubb volt finn kormányfőt tartották a néppárti csúcsjelöltség legfőbb esélyeseinek, de szakértők szerint mára inkább Manfred Weber számít befutónak.Az előző, 2014-es EP-választáson Jean-Claude Juncker volt a legtöbb szavazatot szerző néppárt listavezetője. Az uniós tagországok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács ezért őt jelölte az Európai Bizottság elnökének, az EP pedig megválasztotta a tisztségre.Walter Hallstein személyében eddig először és utoljára 1958 és 1967 között volt német elnöke a brüsszeli bizottságnak. Többeket ugyanakkor aggodalommal tölt el, hogy aBár várhatóan jövőre is az EPP-frakció lesz a legnagyobb az uniós parlamentben,A csúcsjelölti rendszer már legutóbb is vitákat váltott ki, mivel az EU alapszerződése értelmében az Európai Tanács hatáskörébe tartozik a jelölt megnevezése az Európai Bizottság élére, akiről aztán az Európai Parlament feladata szavazni.Elemzők szerint ráadásul a parlamenti többséghez legalább három képviselőcsoport szavazataira lesz szükség, ez pedig komoly alkupozícióba hozhat más pártokat.