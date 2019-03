Bejelzett a hírhedt mutató - Megijedt tőle az egész világ

Elég volt néhány rossz adat, hogy megijedjenek a befektetők

A heves piaci reakció hátterében a globális, illetve az amerikai gazdaság lassulásával, esetleges közelgő recessziójával kapcsolatos aggodalmak felerősödése állt (a reakciót a rossz bmi-adatok válthatták ki). A világgazdaság gyengélkedésével kapcsolatos félelmek nem új keletűek , az idei évben azonban eddig többnyire háttérbe szorultak, ami az amerikai részvénypiacok szárnyalásán is látszódott.

Figyelmeztető jelek az amerikai kötvénypiacon

A helyzet odáig fajult, hogy a pénteki kereskedés folyamán a 10 éves amerikai állampapír hozama a 3 hónapos papír hozama alá esett, vagyis a hozamgörbe a 3 hónap - 10 éves időtávon átmenetileg inverzé vált. Erre legutóbb 2007-ben, a világgazdasági válság előtt volt példa.

Alaposan felkavarták a piacokon az állóvizet a pénteken érkezett euróövezeti beszerzésimenedzser-index adatok. A francia mutató is jelentős negatív meglepetést okozott, a német feldolgozóipari aktivitást nyomon követő index azonban olyan elképesztően rossz lett, hogy valóságos lavinát indított el.Az európai tőzsdék, az euróárfolyam és a kötvénypiaci hozamok hirtelen esni kezdtek, a rossz hangulat pedig az amerikai piacokat is megfertőzte (erre csak ráerősített, hogy péntek délután folyamán az USA-ból is gyenge beszerzésimenedzser-index adatok érkeztek). Az amerikai részvénypiacok zuhanásba kapcsoltak, a félelemindex hónapok óta tartó csökkenést követően hirtelen elszállt, a pánikszerű hangulat pedig a kötvénypiacokat sem kerülte el.A rossz adatok miatt megnőtt a biztonságos eszközök iránti kereslet a befektetők körében, ezért emelkedett például az arany árfolyama, erősödött a japán jen, illetve estek a kötvényhozamok. A német 10 éves hozam például ismét a lélektani 0%-os szint alá bukott, amire 2016 novembere óta nem volt példa.Az amerikai kötvények iránti kereslet is élénkült pénteken, emiatt a helyi hozamok is hirtelen süllyedni kezdtek.Ennek oka, hogy miközben a hozamgörbe rövid végét elsősorban a Fed monetáris politikája határozza meg (ami elméletileg még a "türelmes" szigorítási szakaszban van, legalábbis a jegybankárok kamatpálya-előrejelzései alapján), addig a hosszabb hozamok a befektetők a gazdaság helyzetével kapcsolatos (hosszú távú) kilátásait tükrözik.

Az amerikai hozamgörbe kilaposodása nem újdonság, évek óta zajlik ez a folyamat. Ennek ellenére érdemes nagyon figyelni a péntekihez hasonló mérföldkövekre, hiszen legutóbb tavaly decemberben az amerikai hozamgörbe a 2-5 éves távon bekövetkezett invertálódása idézett elő pánikszerű eladási hullámot a piacokon, amiben a kereskedési algoritmusok is fontos szerepet játszottak.

Az amerikai jegybankot folyamatos kamatemelésre kényszerítette a rendkívül szűk munkaerőpiac és a kormány prociklikus költségvetési politikája által fűtött amerikai növekedés. A kamatemelések felfelé tolták a hozamgörbe rövid végét egészen tavaly novemberig, amikor azonban hirtelen elkezdtek kiárazódni a további kamatemelések, emiatt pedig a rövid hozamok elindultak lassan lefelé.

A hosszabb lejáratú állampapírok hozamai szintén egészen tavaly novemberig emelkedtek (igaz, egyre lassuló ütemben), azóta azonban a rövid hozamokat meghaladó mértékben estek. Ennek okáról feljebb már volt szó: a befektetők nem olyan optimisták az amerikai gazdaság hosszabb távú kilátásaival kapcsolatban (a költségvetési stimulus hatása rövidesen kifut és csak a megemelkedett hiány és a növekvő államadósság marad hátra). Emiatt felélénkül a kereslet a biztonságot jelentő hosszú lejáratú államkötvények iránt.

Ez utóbbi folyamatra (vagyis a hosszú hozamok esésére) erősített rá az is, hogy a jelenlegi amerikai hozamszintek még mindig vonzóbbak a fejlett piacokon fellelhető alternatíváknál, ami tovább növeli irántuk a keresletet, nyomás alatt tartva ezzel a hozamokat.

Az elmúlt években látott hozamgörbe-laposodás több okra vezethető vissza:

Miért ijedtek meg a piacok?

1955 óta 9 recessziós periódusa volt az Egyesült Államoknak, amelyet minden esetben a hozamgörbe meredekségének negatív tartományba fordulása előzött meg. Az invertálódást 6-24 hónappal követte a gazdasági visszaesés.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a pénteken bekövetkezett hozamgörbe-invertálódás nem feltétlenül jelenti azt, hogy rövid időn belül recesszió következik be. A hozamok ugyan a gazdaság potenciális lassulásáról árulkodnak, ez még azonban nem jelenti azt, hogy feltétlenül visszaesésnek kell következnie.

Múltbéli tapasztalatok alapján a kötvénypiaci hozamgörbe meredeksége, vagyis a hosszú és a rövid lejáratú állampapírok hozamkülönbözete, illetve az abban bekövetkező változás, megbízható előrejelzője a jövőbeli gazdasági aktivitásnak.Bár a San Francisco-i Fed egy évvel ezelőtti rövid elemzése a 10 éves és az 1 éves amerikai államkötvény hozamkülönbségét vette alapul (amely most még nem fordult át negatívba), kijelenthető, hogy, ezért a gazdaság ciklikusságából fakadóan önmagában is évről évre egyre magasabb esélye van egy korrekciónak. Nem feltétlenül egy olyan válságra kell ugyanakkor készülni, mint a 2008-as, inkább csak arról van szó, hogy egy ilyen hosszú menetelés, amit az utóbbi években láthattunk, nem tarthat örökké.Amerika recesszióba süllyedése (Kína lassulásával együtt) természetesen az egész világgazdaságot negatívan érintené, ezért nem meglepő, hogy a piaci szereplők feszülten figyelik az amerikai hozamok alakulásából kiolvasható(nak vélt) információkat.Mindenesetre a piacokat aggasztja ennek lehetősége, így a következő hónapokban érdemes lesz nagyon figyelni arra, hogy milyen konjunktúraadatok érkeznek a világ nagy gazdaságaiból, illetve ennek megfelelően a kötvénypiaci befektetők szemében hogyan változnak az amerikai gazdaság kilátásai, vagy éppen miként reagál minderre az amerikai jegybank.