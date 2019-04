Bemutatjuk Észak-Korea új államfőjét

Cso Rjong He pályafutása szorosan kapcsolódik Kim felemelkedéséhez, így nem véletlen, hogy őt választotta meg ma a Legfelsőbb Népi Gyűlés Kim Jong Nam eddigi névleges államfő helyére, aki egyébként 1998 óta töltötte be a pozíciót.Cso tisztségének hivatalos elnevezése: a Legfelsőbb Népi Gyűlés Elnökségének elnöke, ám államfőként csupán névleges a titulusa. A tényleges államfő továbbra is Kim Dzsong Un legfőbb vezető marad.

Cso Rjong He (balra) és Kim Dzsong Un (jobbra) egy 2017-es közös képen, ED JONES / AFP

Elemzők szerint elképzelhető, hogy Kim példátlan nemzetközi szereplése miatt Cso szerepe is felértékelődik.

Cso akkor már évtizedek óta személyes kapcsolatot ápolt Kim Dzsong Illel, mert apjának, az országalapító Kim Ir Szennek a bizalmasa volt. A Koreai Munkapárt szervezeti és irányítási részlegét vezető politikus eddig is a legbefolyásosabb észak-koreai tisztségviselők közé tartozott, és túlélte a vezetőváltások körüli tisztogatásokat.főleg azt követően, hogy 2017 októberében a Központi Katonai Bizottság tagjává vált. A dél-koreai titkosszolgálat úgy tudja, hogy ő állhatott Hvang Pjong Szo tábornok kegyvesztetté válása mögött. Hvang addig Kim Dzsong Un legbelsőbb körébe tartozott.

Bár szükség esetén azt is tudja, de inkább a társalgás az erőssége

Az volt a benyomásom, hogy bírja Kim Dzsong Un bizalmát, ami apja és a Kim család kapcsolatainak köszönhető

Elemzők szerint Cso egyszerre simulékony végrehajtó, határozott főnök, és a szavak embere. "Nem ő a rezsim csonttörője" - mutatott rá Michael Madden, a Stimson Center nevű amerikai kutatóintézet szakértője.- tette hozzá.Egy dél-koreai diplomata, aki személyesen is találkozott a politikussal, azt mondta, hogy- mondta a névtelenül nyilatkozó diplomata.