Benyújtották: így lenne elrendelhető a 400 óra túlóra

A javaslat szerint egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén (megszakítás nélküli, a több műszakos, vagy az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló számára) havonta legalább két heti pihenőnapot be kell osztani, míg a korábbi tervezetben egy szerepelt.

A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább kilencvenhat órával korábban módosíthatja. A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást a munkavállaló írásbeli kérésére vagy hozzájárulásával is módosíthatja

A módosítás a törvényjavaslatban foglaltakhoz képest javasolja, hogy csak kollektív szerződés keretében legyen elrendelhető négyszáz óra rendkívüli munkaidő. A módosítás a kollektív szerződések megerősödésének kormányzati szándékait segíti elő, mivel a munkavállalók mellett a munkáltatói érdekeltséget és hajlandóságot is erősíti a kollektív szerződések megkötésének irányába. A bizottság elnöke, Z. Kárpát Dániel (Jobbik) nyújtotta be a javaslatot, amely összecseng a kormányzati tisztviselők által elmondottakkal.- olvasható a javaslatban.A 36 hónapos elszámolási keret - ami alapján elegendő lenne csak évekkel később fizetni a túlóráért - egyelőre nem módosul.Korábban arról volt szó , hogy az egyéni képviselői indítványban benyújtott törvénymódosító tervezetet kiegészítik azzal, hogy a munkaadó csak akkor rendelhet el 400 óra túlmunkát, ha erről a munkavállalókkal kollektív szerződésben megállapodik. A két szabadnap sem jelent meglepetést, Kósa Lajos - az eredeti javaslat benyújtója - azt is mondta korábban, hogy a "túlóra évi 400 órás felső határral csak akkor lenne elrendelhető, ha a munkavállaló ehhez hozzájárul".