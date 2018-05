Berobbantja a magyar gazdaságot a nagy megállapodás

A bérmegállapodást azért kötötte a kormány, mert a korábbi években jelentősen megemelkedett foglalkoztatottság eredményeként szűkösebbé vált a munkaerő kínálata. A drasztikus munkaerőhiány miatt a dinamikus gazdasági növekedés fenntartásához egyre inkább a termelékenység emelésére kell helyezni a hangsúlyt - mutat rá a kormány konvergenciaprogramja, amelyet a napokban küldött el Brüsszelbe.

A magasabb béreknek köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy a költségvetési egyensúly megtartása mellett a munkát terhelő járulékok fokozatosan, régiós összevetésben is versenyképes szintre csökkenjenek. Továbbá lehetővé vált a társasági adó egységesen 9%-ra csökkentése is, amely az EU-ban a legalacsonyabb mérték. Ezek az intézkedések hosszú távon is a magyar gazdaság versenyképességének növelését szolgálják

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) érvelése szerint ehhez egyfelől jól motivált, képzett munkaerőre van szükség, másfelől a bérek emelkedése a vállalatokat termelékenységük javítására sarkallhatja.- fogalmaz a jelentés.

Amennyiben a vállalkozások a költségek visszafogására kényszerültek volna, növelték volna továbbá a részmunkaidőben foglalkoztatottak számát és mérsékelték volna a túlórák mennyiségét.

Ezek a kedvező folyamatok annak tulajdoníthatók, hogy az erőteljes konjunktúra következtében magas munkaerő-kereslet miatt a munkavállalók alkupozíciója erős maradt, így munkaerőpiaci helyzetük a béremelések mellett is tovább javult.

Elemzésük szerint a megállapodás hatálybalépése óta eltelt időszak alapján a vállalkozások képesek voltak kigazdálkodni az adóterhek csökkenése által részben ellensúlyozott béremelések fedezetét, miközben a foglalkoztatás mellett a beruházások növekedése is folytatódott. Utóbbi jól mutatja a hatékonyságnövelés érdekében tett erőfeszítéseket.Más felmérések azonban nem pontosan erre a következtetésre jutnak. A GKI Gazdaságkutató tavaszi felmérése szerint a minimálbér és a garantált bérminimum okozta költségnövekedés minimalizálására a cégek számos praktikát bevetettek. Ezek közé tartozik a munkaerő kölcsönzése, a normák emelése, az elbocsátás, a cafeteria csökkentése, a más munkakörbe való sorolás és a munkaidő csökkentése. Hozzáteszik, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelése tehát továbbra is a kis- és közepes vállalatok számára jelenti a legnagyobb problémát.Az NGM azonban úgy érvel, hogy több foglalkoztatási mutató is alátámasztja, hogy. Ezek közül a legkézenfekvőbb, hogy folytatódott a foglalkoztatottak számának növekedése.Emellett költségcsökkentő lépés lehetett volna a legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörök egy részének átminősítésével a magasabb garantált bérminimum helyett a minimálbér kifizetése a munkavállalók számára, valamint az alapbéren felül kifizetett nem-rendszeres bérelemek csökkentése. Ezzel szemben. A részmunkaidőben dolgozók aránya 2017-ben tovább csökkent, a túlórák száma emelkedett, a fizikai foglalkozásúak aránya csökkent, míg a nem havi rendszerességű kereseti elemek növekedése gyorsult. Idézik a Szent István Egyetem kutatását, amely szerint 2017-ben a szervezetek 88%-ánál nőtt vagy nem változott a dolgozóknak juttatott cafeteria nettó összege.

A vállalkozások béremelési hajlandóságát mutatja az is, hogy a korábbi minimálbér-emelésekhez képest magasabb volt a béremelések tovagyűrűző hatása. A 2001-2002-ben bekövetkezett minimálbér-emelés tapasztalataiból kiindulva számítani lehetett arra, hogy a munkáltatók vállalaton belüli bérkülönbségek fenntartása érdekében a magasabb keresetűek bérét is jelentős mértékben fogják emelni.

Az ábra a 2016. évi keresetek alapján képzett jövedelmi hányadokra mutatja be, hogy ugyanazon jövedelmi hányad keresete mennyivel emelkedett 2017-ben.

Megállapítható tehát, hogy nem volt kedvezőtlen elmozdulás a vállalati szektor magatartásában a bér- és adómegállapodás bevezetését követően, éppen ellenkezőleg, jelentősen bővült a vállalati szektor által támasztott kereslet, illetve ezzel párhuzamosan javult a szektor profitabilitása is

Látható, hogy a bérek emelkedése a közepes keresetű munkavállalók esetében is a várt felett alakult. Megemlítik, hogy a tovagyűrűző hatás erősségében a kedvező konjunkturális környezet és a munkaerőpiac feszessége is szerepet játszhatott.Mem látszik jelentős különbség az egyes ágazatok teljesítménye között. Azaz ugyan jelentősen növekedtek a bérek valamennyi szektorban, a járulékcsökkentés számottevő mértékben tompította a pótlólagos béremelések költségvonzatát. Részben emiatt, részben a kereslet élénkülése következtében az egyes ágazatokban hasonló, 5-6% körüli mértékben növekedett a profit. Figyelemre méltó, hogyA profitabilitás javulása ösztönzőleg hat a termelési tényezők iránti keresletre is, amit jól személtet, hogy a privát szektor beruházásainak kétszámjegyű bővülése mellett foglalkoztatása is jelentősen (2,9%-kal) bővült tavaly.Ezzel párhuzamosan a cégalapítások száma is - jelentősen felülmúlva az elmúlt években tapasztalt trendet - erősödött 2017-ben, amit számottevő mértékben a gazdaság növekedésének gyorsulása és a kedvező kilátások magyaráznak. Ezzel összefüggésben a vállalati felszámolások száma tovább csökkent 2017-ben.- írja a konvergenciaprogram.

Egyfelől a hazai bérek felzárkózása csökkentette a külföldi munkavállalás vonzerejét, így hozzájárult a munkaerő megtartásához.

Másfelől a magasabb bér az inaktív rétegek egy részét a munkaerőpiacra való visszatérésre ösztönözte.

Harmadrészt a minimálbér és a közmunkabér közötti különbség növelése vonzóbbá tette az álláskeresést az elsődleges munkaerőpiacon.

Az NGM szeirnt a megállapodás eredményeként szerintük Magyarország versenyképessége hosszú távon is javul. Ez egyfelől a régiós és OECD összehasonlításban is magas munkát terhelő adók csökkentésének, másfelől a tőkejövedelmet terhelő nyereségadó mérséklésének köszönhető.A megállapodás további eredményei közé tartozik, hogy gyorsította a keresetek növekedését, amelyre az alacsony bérek mellett szűkös munkaerő-kínálat növelése érdekében volt szükség.A minimálbér-emelés ezt a folyamatot segítette, mivel - a szociális hozzájárulási adó csökkentésével együtt - becslésük szerint 2017-ben közel 6 százalékponttal járult hozzá a bérek növekedéséhez.További fontos eredmény a területi bérkülönbségek csökkentése. Ezt mutatja, hogy az alacsonyabb bérszínvonallal rendelkező keleti és dél-nyugati régiókban gyorsabb ütemben nőttek a bérek, mint a magasabb bérszínvonallal rendelkező Budapesten illetve az észak-nyugati megyékben.

a konvergenciaprogramban prognosztizáltnál végül alacsonyabb lesz a béremelkedési ütem,

a bérek növekedése elszakad a termelékenység bővüléséből, ami viszont versenyképességi áldozattal járhat,

a kormány óriási reformprogrammal alapozza meg az egyelőre álomszerű termelékenységnövekedést. Az NGM szerint fennmarad a gyors béremelkedés a következő időszakban, ennek alapját a termelékenység növekedése teremtheti meg. Ugyanakkor a termelékenység növekedésére vonatkozó prognózis jelentős kormányzati erőfeszítéseket igényel, amelyek egyelőre nem látszanak. Mindezek alapján azt várhatjuk, hogy

Béremelés a közszférában A 2019-2022 közötti államháztartási folyamatokról szóló részben lehetünk figyelmesek egy utalásra. A konvergenciaprogram ugyanis A 2019-2022 közötti államháztartási folyamatokról szóló részben lehetünk figyelmesek egy utalásra. A konvergenciaprogram ugyanis azt állítja : "A pedagógus, a rendvédelmi valamint a többi, eddig elindult életpálya-modell folytatódásán valamint a jelentős egészségügyi béremelésen túl a költségvetési pálya azzal is kalkulál, hogy 2019-től azoknál az állami tisztviselőknél is megtörténik a béremelés, akiknél még nem került sor minderre".

Mit látnak az elemzők?

Ha a béremelést olyan gazdaságpolitikai változások kísérik, amelyek a termelékenységet megfelelő mértékben javítják és kompenzálják az emelkedő munkaköltségeket, akkor az a versenyképességre nem jelent veszélyt. Ez 2017-ben és 2018-ban megvalósulni látszik, amiben döntő szerepe van a szociális hozzájárulási adó csökkentésének

A minimálbér-emelések egyrészt általánosan indikációt adhatnak a gazdaságban szükséges béremelések mértékéről, másrészt az alacsony bérű és jellemzően alacsony alkupozícióval rendelkező munkavállalók esetében biztosíthatják a bérek vásárlóerejének fokozatos növelését.

A bérmegállapodások rendszerének széles alapokon nyugvó, akár ágazati sajátosságokat is figyelembe vevő kialakítása, amely biztosítja, hogy a reálbérek emelkedése hosszú távon lépést tartson a termelékenység bővülésével.

Fontos elem lehet a munkát terhelő adók folytatódó csökkentése. Az e téren hozott reformlépések a nettó bérhányadot már 2010 óta emelkedő pályára állították, növelve a munkabérek vásárlóerejét.

Kulcstényező az oktatási és felnőttképzési rendszer megfelelő hatékonysága. A jól képzett, illetve folyamatosan képezhető munkavállalók egyrészt magasabb termelékenység mellett magasabb béreket kaphatnak, másrészt a munkapiac illeszkedési problémáit is csökkentik, támogatva a teljes foglalkoztatás elérését és fenntartását.

Végezetül fontos tanulság, hogy csakis a megfelelő méretgazdaságosság mellett működő vállalatok képesek a magasabb béreket kigazdálkodni. Ezért KKV szegmens túlzott "elaprózódottságának" csökkentése is segítheti a bérek további tartós növekedését.

A vizsgált intézkedések A konvergenciaprogramban a legkisebb bérek jelentős növelésének, a járulékcsökkentésnek, valamint a társasági adó csökkentésének hatását vizsgálták. Emlékeztetőül: a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának résztvevői által elfogadott több évre szóló megállapodás a minimálbér, a garantált bérminimum és a reálbérek emeléséről, valamint a munkáltatói terhek és a társasági nyereségadó csökkentéséről 2017 elején lépett hatályba. A megállapodás értelmében a minimálbér illetve a garantált bérminimum összege 2017-ben 15 illetve 25 százalékkal, 2018-ban 8 illetve 12 százalékkal emelkedett. A kötelező legkisebb bér összegének emelésével párhuzamosan a munkaadók által fizetett szociális hozzájárulási adó mértéke 2017-ben 5, 2018-ban 2,5 százalékponttal csökkent. (Továbbá a 2018-at követő években összesen négy alkalommal 2 százalékponttal csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke azokban a negyedévekben, amikor a reálbér növekedése az előző csökkentés időpontjához képest eléri a 6 százalékot.) Végül a megállapodás értelmében a társasági adókulcs mértéke 2017 elején egységesen 9 százalékra csökkent.

Összegezve, a hosszú távú bér- és adómegállapodás megfelelő gazdasági környezetben került megkötésre, amelyet erős gazdasági növekedés jellemzett.Mindezek is megerősítik, hogy a bér- és adómegállapodás mind a foglalkoztatottak, mind a foglalkoztatók oldaláról hozzájárult a magyar gazdaság utóbbi időszakban mutatott dinamikus bővüléséhez, illetve előretekintve is megalapozza a kedvező növekedési kilátásokat.Az NGM anyaga a reálbérek 50%-os növekedését jósolja 2022-ig, ami a termelékenység növekedésével jár együtt:Török Zoltán, a Raiffeisen Bank közgazdásza azt hangsúlyozta a Portfolio-n korábban megjelent cikkében, hogy hosszabb távon a bérnövekedés nem szakadhat el a munkatermelékenység növekedésétől.- vélekedett a szakértő.Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy az adócsökkentés, mint gazdaságpolitikai eszköz, nyilvánvalóan korlátos - nem folytatható mindörökké. Ahhoz, hogy a béremelkedés fenntartható maradjon, jóval szofisztikáltabb versenyképességjavító gazdaságpolitikára van szükség, hatékonyabb szabályozásra, az állam működésének korszerűsítésére, az oktatás minőségének radikális javítására.Virág Barnabás, az MNB ügyvezető igazgatója szerint általánosan kijelenthető - különösen egy hazánkhoz hasonló, közepesen fejlett gazdaság esetében -, hogy a bérek aktív alakítása a hosszú távú fejlődésre is pozitív hatással lehet. A bérek és a termelékenység növekedése között endogén kapcsolat van, így a hosszabb távú gazdaságstratégiáknak a kínálati feltételek javítása mellett a bérek folyamatos emelésére is törekednie kell. Ez természetesen nem jelentheti a hazai béreknek - mint az néhány szlogenben hibásan elhangzik - azonnali, ausztriai szintre történő emelését, viszont hosszú távon érdemes ezt megcélozni.Az ezt célzó stratégiának a bevezetőben említett strukturális tényezők mellett számos eleme van Virág Barnabás szerint. A legfontosabb pillérei az alábbiak lehetnek, melyek közül többnek az alapjai már jelenleg is megvannak hazánkban: